500 medarbejdere fra Miljøstyrelsen skal muligvis pendle på arbejde. Men når de ankommer til Odense, kan de glæde sig over, at styrelsen nye hovedsæde ligger blot fire minutters gang fra banegården. Indtil videre skal 150 medarbejdere dog placeres i en kontorbygning på Englandsgade ved havnen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) leder an onsdag eftermiddag, da et større presseopbud, rektoren fra SDU samt flere fynske borgmestre vandrer i flok fra en parkeringsplads på Dannebrogsgade over til Tolderlundsvej 5, der senest har huset Den Sociale Højskole under University College Lillebaelt.

Her skal Miljøstyrelsens nye hovedsæde placeres, når anden fase af regeringens plan, "Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" for alvor rulles ud.

Det var ellers spået, at Miljøstyrelsen skulle have hjemme i den gamle postbygning endnu tættere på banegården, men den lokalitet mangler plads til de 350 medarbejdere, som efter planen skal arbejde på Tolderlundsvejs 5.

- Vi er virkelig glade for at kunne præsentere denne domicil som det nye hjemsted for Miljøstyrelsen. Denne adresse bliver hovedsæde for cirka 350 medarbejdere, mens 150 medarbejdere i første omgang placeres på Englandsgade 25. Vi glæder os til at få samlet det hele her i Thrige-firkanten, men indtil videre bor vi på to adresser, siger Esben Lunde Larsen i foyeren.

Miljøministeren roser Odense for at være blevet til et videnscentrum, som Miljøstyrelsen bemærkede, da den skulle finde sin nye placering.

- Det er væsentligt, at vi har et vidensmiljø på SDU at spille sammen med. Jeg vil også gerne takke borgmester Peter Rahbæk Juel og de øvrige fynske borgmestre for deres opbakning, siger Esben Lunde Larsen, inden han byder på brunsviger i det, der om kort tid bliver Miljøstyrelsens kantine.