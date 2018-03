Kommer det til en lockout af de kommunalt ansatte, som KL har varslet, går det især ud over folkeskoler og daginstitutioner.

Det siger KL's chefforhandler, Michael Ziegler (K).

- Det, vi har besluttet, er, hvilke områder, vi undtager, og så er det alt andet, der bliver påvirket.

- Folkeskoler vil blive ramt 100 procent, daginstitutioner vil blive ramt 100 procent, siger han.

FAKTA: Det er forskellen på strejke og lockout Forhandlingerne om en overenskomst for de offentligt ansatte er brudt sammen, og der forhandles nu i Forligsinstitutionen i forsøget på at nå en aftale i 11. time.



Sker det ikke, kan det ende med en konflikt, der udløses af enten arbejderne i form af en strejke eller arbejdsgiverne i form af en lockout.



Læs om forskellen her:



* En konflikt skal varsles 30 dage før, den kan træde i kraft og kunne tidligst varsles med start fra 1. april. Det er dagen, efter de nuværende overenskomster udløber.



* De offentlige ansatte har varslet strejke fra 4. april.



* Det ventes, at strejkevarslet vil blive mødt af et varsel om lockout fra arbejdsgiverne.



* Ved en strejke har fagforeningerne udvalgt arbejdspladser, som skal strejke.



* Ved en lockout er det arbejdsgiverne, der sender de ansatte hjem - uden løn.



* Lønnen under en konflikt afhænger af ens fagforening, og om der er tale om lockout eller strejke.



* Nogle vil blive fuldt kompenseret, andre får tilbudt lån og nogle får konfliktstøtte, der er et fastsat kollektivt beløb.



* Enkelte medlemmer af fagforeningerne vil være helt undtaget fra at blive ramt af både strejke og lockout. Det gælder blandt andet tjenestemænd, visse ledere og ansatte på områder, som kræver nødberedskab.



Kilder: FAOS, FOA.

Onsdag er man på et møde i KL's bestyrelse blevet enige om at svare igen på ansattes varsel om strejke og varsle en lockout, hvis ikke der nås et forlig om de offentligt ansattes overenskomster.

Den kan træde i kraft 10. april, hvor kommunalt ansatte i så fald sendes hjem uden løn.

Op til 250.000 kommunalt ansatte vil blive omfattet af lockouten - cirka halvdelen af alle kommunalt ansatte og væsentlig flere end ved en strejke, hvor kun omkring 10 procent af de ansatte omfattes.

- Det er selvfølgelig dramatisk, og det er rigtig ærgerligt, at det er nået hertil. Vi har sådan set arbejdet på at undgå, at vi kom i den her situation, siger Michael Ziegler.

KL følger sin nedskrevne politik om at svare igen på strejkevarsler med lockout. Men i bestyrelsen, er man blevet enige om at undtage en række områder, så de mest skrøbelige borgere ikke lider overlast under en lockout.

- Der er nogle grupper i det her samfund, som er helt afhængige af hjælp fra kommunerne. Det gælder især på social og sundhedsområderne, men også i forhold til nogle botilbud og på handicapområdet, og dem ønsker vi at undtage.

- Så er det resten, der vil være omfattet. Et løst slag på tasken vil være i omegnen af 250.000, der bliver omfattet, siger Ziegler.

Også kommunale forsyningsselskaber, beredskaber og kommunalt ansatte i tog- og busselskaber vil blive undtaget.

På landets rådhuse vil man ifølge Ziegler køre med en form for nødberedskab, så der eksempelvis kan udbetales kontanthjælp.