Bogense: På gavle og vægge over hele byen vil bogenserne hele sommeren støde på en række skilte med tekster, der umiddelbart kunne ligne en kampagne for at få Dansk Sprognævn til Bogense.

Men de små personlige udsagn er værker af kunstneren Gudrun Hasle, der bruger sin egen ordblindhed i sin kunst.

I alt cirka 15 skilte skal hænge rundt omkring i byen indtil august, og skal blandt andet pirre nysgerrigheden og lokke folk til kunstmessen Eventyrlig Kunst i HCA Boxen i midten af april.

Sammen med soroptimist og messearrangør Else Friis Anderson og hendes mand Jørgen Anderson, var Gudrun Hasle onsdag eftermiddag rundt på flere adresser i byen, hvor hun har fået lov at sætte sine skilte op.

Med på gaden var også et tv-hold fra DR's kulturprogram Gejst og vært Louise Wolff, der i øjeblikket er i gang med at filme et portræt af Gudrun Hasle.

- Tv-udsendelsen har ikke noget med vores messe at gøre, men den bliver sendt den 4. april, så vi håber da at den kan være med til at skabe noget opmærksomhed. Skiltene har i hvert fald allerede fået mange til at stoppe op, og undre sig, siger Else Friis Anderson, der sammen med de øvrige nordfynske soroptimister har taget initiativet til det store kunstarrangement, der i år afvikles fra den 13. til den 15. april.

Planen er, at Gudrun Hasles værker skal blive hængende lige indtil Rosenfestivalen i August, så der er rig mulighed for at få udfordret sine staveevner og måske ligefrem blive bragt i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert.

- Jeg er ret fascineret af tekst, fordi jeg har helt vildt svært ved det. Så jeg bruger det, at jeg staver forkert, i mine værker. Det er sjovt at tage noget, jeg har svært ved, og råbe det højt. Og så elsker jeg at komme ud i det offentlige rum, for det kan sætte nogle tanker i gang hos folk, har Gudrun Hasle tidligere fortalt.