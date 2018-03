Bestyrelser

Bestyrelseskvinder: En gang om måneden mødes cirka 30 kvinder i det jyske i omkring fire timer ad gangen. Emnerne og de faglige indlæg er forskellige, men møderne har et særligt formål. Kvinderne skal lære hinanden at kende, så de kan stå inde for hinanden og være hinandens "professionelle heppekor". De 30 kvinder udgør nemlig det, der hedder Bestyrelseskvinder.

3 gode råd til mangfoldige bestyrelser Gitte Glibstrup fra Bestyrelseskvinder giver gode råd til virksomhedsejeren eller bestyrelsesformanden, der vil arbejde med mangfoldighed og diversitet i sin bestyrelse:



Vi gør os hver eneste dag en masse antagelser, som blandt får os til at rekruttere bestyrelsesmedlemmer ud fra de ubevidste (og forkerte) forestillinger som at "mænd er klogere end kvinder", "høje mennesker er mere kompetente end lave mennesker".



Vi kan ikke fjerne de antagelser, men vi kan blive bevidste om, at vi har dem - og så kan vi designe processer som gør, at de kommer til at få mindre betydning.



Derfor er her 3 råd, som kan hjælpe os med at få øjnene op for nogle af de antagelser - eller bias - som det også kaldes, så vi kan rekruttere på et mere reelt grundlag:



1) Show, don't tell - Sæt spot på de situationer, hvor de ubevidste antagelser gør sig gældende. Når vi synliggør, ser og oplever på egen krop, handler vi anderledes. Alene det, at vi har set og oplevet vores egne fejlslutninger gør os mere tilbøjelige til at handle anderledes.



2) Spørg 'hvad nu hvis', når der skal rekrutteres - Tving din hjerne væk fra stereotyperne med spørgsmål som "Hvis det var en mand, ville jeg så have fortolket hendes handling anderledes?" Eller "Hvis han var høj, ville jeg så have lyttet bedre til hvad han sagde?"



3) Gør ansøgninger neutrale i forhold til navn, alder, køn, etnicitet - Hvis du renser dine ansøgninger for alle kendetegn, forholder du dig til kompetencerne renset for stereotyper og forventninger til en bestemt rolle - lidt som når man afholder "blind auditions" i tv-talentshows eller ved auditions for musikere. Så er fokus udelukkende på kvalifikationer og kompetencer.Kilde: Tinna C. Nielsen fra Move The Elephant for Inclusiveness

Bestyrelseskvinder er et netværk for kvinder, der gerne selv vil vækste, og det er et netværk, der skal synliggøre, at der sidder mange kompetente kvinder rundt omkring, som vil kunne berige bestyrelser. Det fortæller medstifter og næstformand i netværket, Hanne Christensen:

- Det, der ofte sker, når man - med eller uden d - skal genbesætte i sin bestyrelse, er, at man spørger i sit netværk. Og typisk er der ikke kvinder i de her umiddelbare netværk, man rekrutterer nye medlemmer fra. Så vi ønsker at skabe synlighed, for der findes rigtigt mange kompetente kvinder, som har noget at byde ind med i forhold til virksomheders bestyrelser, siger hun.