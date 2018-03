Fodbold: OB har så småt et par stærke fightere på vej tilbage, og de kan endda nå at få en rolle mod AGF.

Da OB trænede onsdag formiddag, var anfører Kenneth Emil Petersen, der har døjet med problemer i den ene ankel, igen på træningsbane, og det samme var Mikkel Desler, der på samme vis har haft problemer med bentøjet.

- Det var fint, at de trænede med, og i princippet kan de blive klar til fredagens kamp. Men nu skal vi lige se, hvordan de reagerer torsdag på at have trænet onsdag, og i øvrigt vurdere, hvor de står, sagde træner Kent Nielsen efter træningen.

Midtbanens mest kreative kraft Jens Jakob Dyhr Thomasen er så småt midt i en pause, der samlet skønnes at vare en måneds tid. Thomasen slås med en fiberskade i lysken.

OB træner igen torsdag klokken 10 i Ådalen, og det bliver givet på kunstgræsbanen.

OB er som bekendt godt med i kampen om en billet til top-seks, hvor holdene spiller om mesterskab, medaljer og europæiske billetter.

Hvis OB vinder de to sidste kampe - den sidste er på søndag otte dage i Randers - er det sandsynligt, at holdet ryger med i top-seks. Men hvis både Horsens og AaB vinder kampene i de to sidste runder, er de to jyske hold sikre på det øverste slutspil.

Horsens får i weekendens runde besøg af Brøndby og skal til Lyngby i sidste kamp i grundspillet, mens AaB får besøg af Randers og slutter ude mod AGF. Det siger sig selv, at Horsens har den største udfordring, men traditionelt spiller det mentale kraftigt ind på nuværende tidspunkt, og østjyderne originale, halv-britiske spillestil kan måske irritere Brøndby.