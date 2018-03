Fyns Amts Avis mener: Der er stadig meget at kæmpe for

Tillykke med kampdagen, kvinder.

Det er naturligt at bruge dagen til at tænke lidt over, om der stadig er noget at kæmpe for.

Det er dog ikke en tænkning, som nødvendigvis behøver at tage så lang tid, for selvfølgelig er der det.

#metoo-kampagnen er en af elefanterne i rummet. Det seneste år har vi hørt om det ene tilfælde af seksuelle krænkelser efter det andet. Det begyndte i Hollywood, hvor man umiddelbart kan undre sig over, at så mange tilsyneladende stærke kvinder i så lang tid har accepteret tingenes tilstand. Det er dog ikke en kvindeting. Militærets udprægede mandsdominerede verden har også gennem alt for lang tid været udsat for både verbale og fysiske overgreb.

“ En kvinde kan opføre sig, som hun vil, og gå klædt, som hun vil.

Det er en smertefuld og til tider tåkrummende proces, at få gjort op med visse magtfulde mænds opfattelse af, at kvinder i bund og grund er at betragte som et tag-selv-bord, som enten kan makke ret eller opgive deres drømme.

Der er dog desværre ikke noget, som tyder på, at det bliver en kort proces.

Retssagen mod Peter Madsen for det bestialske drab på den svenske journalist Kim Wall begynder i dag. Man gør dog næppe nogen en tjeneste ved at koble den uhyggelige sag sammen med kampdagen. Hvis han bliver dømt bare tilnærmelsesvist efter anklageskriftet, er der tale om en enkelt gal mands værk, som ikke er et udtryk for et strukturelt samfundsmæssigt problem.

Hvad der til gengæld er et problem, er debatten om, hvordan kvinder bør gebærde sig i selskab med mænd. Lad det være slået fast med selvfølgelige syvtommersøm: Det er aldrig kvindens skyld. Hverken når det drejer sig om drab, voldtægt, overgreb eller uønskede seksuelle tilnærmelser.

En kvinde kan opføre sig, som hun vil, og gå klædt, som hun vil, uden at det skal medføre noget uønsket. Det er vi både som samfund, mænd og kvinder nødt til at insistere på.

Med mindre selvfølgelig, og her kan ironi forekomme, hvis kvinden vælger at iklæde sig en burka. Så skal der falde brænde ned. Og hvis en udenlandsk rigmand tilbyder at betale bøderne, så skal vi som samfund ifølge den konservative Naser Khader grundigt overveje at stramme skruen en ekstra tand og idømme kvinden en fængselsstraf.

Der er vi altså også i Danmark anno 2018. I en situation, hvor et medlem af et regeringsparti og rets-, integrations- og menneskerettighedsordfører vil have kvinder fængslet, hvis de går i det forkerte tøj.

Det er så stor og larmende en elefant i det kvindelige omklædningsrum, at den også fortjener en tanke i løbet af kampdagen.