Mia, Marie og Ditte, som læser dansk og litteraturvidenskab på Syddansk Universitet, har lavet en virksomhed ud af deres passion for sprog. Efter et år på markedet med deres firma har de allerede stiftet et datterselskab.

- Vi elsker at nørde med sprog, så det er kun fedt at kunne få lov at gøre det til en forretning, siger Mia Rasmussen.

- Først var vi lidt skeptiske, for der er jo ingen af os, som har nogen baggrund i den retning. Men da vi kom i gang, gik der nok ikke mere end et par uger, før vi tænkte, at det her skulle vi gøre noget ved, siger Mia Rasmussen. Mia Rasmussen, partner i Cortekst.

Virksomhedsdrømmen roterede ikke lige fra studiestart. Den kom først, da de tre blev spurgt, om de ville deltage i nogle møder med iværksætterinteresserede studerende på studiet. Pigerne blev spurgt af Cortex Lab, SDU's initiativ til at hjælpe studerende med drømme om et CVR-nummer. For folkene bag ville have flere humanister med.

- Først var vi lidt skeptiske, for der er jo ingen af os, som har nogen baggrund i den retning. Men da vi kom i gang, gik der nok ikke mere end et par uger, før vi tænkte, at det her skulle vi gøre noget ved, siger Mia Rasmussen.

- Og at vi måtte kunne lave en forretning ud af vores kompetencer, tilføjer hun.

Der er ikke det, der ligner undervisning i markedsanalyse eller virksomhedsdrift på Dansk og Litteraturvidenskab. Så det har de unge kvinder lært fra bunden, både med hjælp fra andre iværksættere og ved at undervise sig selv. Og her har en humanistisk baggrund måske ligefrem været en fordel.

- Meget virkede uoverskueligt lige til at begynde med, for eksempel det at lave regnskaber. Men på den anden side er vi vant til at arbejde med sprogforståelse og at forstå tekster i dybden. Så da vi satte os ned og virkelig nærlæste, hvordan de her ting fungerer, var det faktisk ikke så svært. Så var det bare at gøre det, konstaterer Mia Rasmussen.