Fredericia: Et bjerg af metalskrot rejser sig på Fredericia Havn, men hverken ADP A/S eller virksomheden Bradahl Produkthandel havde været i kontakt med Fredericia Kommunes miljøafdeling, før de første læs metal blev leveret på kajen. Miljøafdelingen blev gjort bekendt med skrotbunken, da man var på besigtigelse i forbindelse med støvforurening på havnen for en uge siden.

Søg i god tid På Fredericia Kommunes hjemmeside ridser man en række gode råd op for at få miljøgodkendelse.Hvis man har en virksomhed, som kan påvirke miljøet væsentligt, skal den være miljøgodkendt, inden virksomheden kan etableres eller hvis man har ændringer til en eksisterende virksomhed.



Man skal være opmærksom på, at der også kan være særlige krav til beliggenheden.



Godkendelsen får du af kommunen eller Miljøstyrelsen afhængig af virksomhedens karakter.



Det gode råd lyder, at søge om miljøgodkendelse i så god tid, at du kan nå at få godkendelsen, inden virksomheden skal sættes i gang.



Forvaltningen anbefaler, at man tager en snak med folkene i miljøafdelingen inden man søger om miljøgodkendelse.

- Fredericia Kommune har ved tilsyn på havnen den 1. marts konstateret, at der ligger et stort parti jernskot på havnen. Vi har været i dialog med APD, som har oplyst, at jernet er fra Bradal og at det skal udskibes. Vi har til ADP A/S oplyst, at vi har accepteret, at de foretager en prøveudskibning - altså en test af, om det kan lade sig gøre fra Fredericia Havn. Såfremt APD og Bradal ønsker at forsætte aktiviteten, vil det kræve en miljøgodkendelse, oplyser leder af miljøafdelingen i Fredericia Kommune, Inger Pabst.

Under tilsynet blev metalskrottet undersøgt nærmere, og kommunen konstaterer, at der er tale om "rent" jern, og at det ikke indeholdt olie.

-Kan ADP bare etablere en ny aktivitet på havnen uden at give jer besked?

- ADP har jo ikke etableret en ny aktivitet endnu, der er kun tale om en prøveudskibning og på den baggrund vurderer vi så, om der kan gives en miljøgodkendelse til en mere permanent plads på havnen til jernskrot inden udskibning, oplyser Inger Pabst.