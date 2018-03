Thorbjørn Vilholm er Hanne Larsens klippe, når livet bliver for svært, eller når der skal løbes et halvmarathon. Forleden modtog han derfor SIND-prisen.

Druk. Selvskade. Selvmordstanker. Det har længe været en del af Hanne Larsens hverdag, men i dag er Thorbjørn Vilholm også en del af den. Han er centerleder hos Kerteminde Helse- og Motionscenter, og modtog for nylig Sindprisen, for sit arbejde med Hanne Larsen:

Derfor blev Thorbjørn Vilholm tildelt SIND-prisen Landsorganisationen SIND: - Du får Sind-prisen 2017 for den indsats, du ydet over for Hanne. - Du har været hendes træner igennem mange år. - Du er blevet hendes bedste ven. - Du har været der, når hendes verden væltede. - Du har ikke kun været hendes fysiske træner men også hendes mentale træner. - Du bakket hende op, når hun var nede. - Din indsats kan bedst beskrives med et citat fra Hannes Larsens indstilling: "Vi kan alle være der - både dem, der vil i bedre form, og dem, der kæmper efter en skade, og sådan en som mig, der kæmper med lidt af hvert. Jeg har fået større selvværd og meget større selvtillid. Jeg har gjort noget, som mine kontaktpersoner ikke troede, jeg kunne gennemføre ej heller min visitator. Kerteminde Motionscenter er bare verdens bedste motionscenter. Stedet, hvor alle er velkomne. Lige meget hvad du har med i bagagen."

Hun blev anbefalet at finde en træner på grund af overvægt, og her mødte hun Thorbjørn Vilholm, der dengang arbejdede i et fitnesscenter i Odense. Men Hanne Larsen drak for meget. Derfor gav Thorbjørn Vilholm hende et ultimatum, der lød, at hvis ikke hun stoppede med at drikke, stoppede hun med at træne hos ham. Og her trak træningen det længste strå.

- Det var en mulighed for at slippe væk fra værestedet og hverdagen et øjeblik, fortæller Hanne Larsen.

Hun cykler fra Odense til Kerteminde hver gang, der skal trænes. Op på elcyklen og ud af landevejen - og derefter hjem igen. Ruten måler 26 kilometer hver vej, og når kilometertælleren runder 1000 kilometer, har de aftalt at købe kage for at fejre det.

Udover at træne med Hanne Larsen tre gange to timer om ugen, spiller Thorbjørn Vilholm også en afgørende rolle i, at hun i dag har fået opbygget en større selvtillid. Træneren er blevet hendes klippe.

- Hanne kan godt få nogle angstanfald eller gå i panik, og så er jeg der vel egentlig bare for hende, fortæller Thorbjørn Vilholm, der nu har trænet Hanne Larsen gennem 13,5 år. Derfor kender han også hendes signaler, når der kommer panik- eller angstanfald.