Ringe: 19-årige Cecilie Skafte Jensen fra 3q på Midtfyns Gymnasium er ikke bare dygtig til kemi, hun er faktisk blandt landets allerbedste. Det beviste hun, da hun i weekenden deltog i tredje runde af Dansk Kemiolympiade sammen med 13 andre gymnasieelever fra hele landet. Cecilie Skafte Jensen er den eneste fynbo.

Kemiolympiaden Første runde foregik på gymnasierne, hvor de 51 bedste gik videre til runde to, hvor 51 blev til 14 deltagere, der får lov at deltage i tredje, fjerde og femte runde, inden de fire bedste bliver valgt ud. De skal repræsentere Danmark, først ved Den Nordiske Kemiolympiade i Oslo og derefter Den Internationale Kemiolympiade i Bratislava og Prag i juli.Tredje runde foregik på Danmarks Tekniske Universitet i forrige weekend, og den 17.-18. marts mødes de 14 kemitalenter på Aarhus Universitet til fjerde runde.

Selvom det er gået godt ind til videre, spår Cecilie Skafte Jensen dog ikke store chancer for at blive blandt de sidste fire.

- De andre er rigtig dygtige, og mange har haft som mål at deltage i den her konkurrence. Jeg har aldrig stræbt efter at deltage i konkurrencer, og det er første gang, jeg laver noget ud over gymnasiepensum, siger Cecilie Skafte Jensen, der ikke engang havde regnet med at gå videre fra anden runde, hvor 51 deltagere blev til 14.

“ Det er også sjovt at være i laboratoriet, men jeg har altid været lidt klodset Cecilie Skafte Jensen, 3q på Midtfyns Gymnasium

Hun tager det i stedet som en sjov og spændende oplevelse, der også skal gøre hende klogere på, hvad hun vil, når hun er færdig med gymnasiet. For selvom hun er ualmindeligt dygtig til kemi, er hun ikke sikker på, det er den vej, hun vil gå.

- Jeg er lidt bange for, at det måske bliver for snævert for mig. Det er også tiltalende at arbejde med mennesker, siger Cecilie Skafte Jensen, der derfor overvejer derfor at læse medicin som alternativ til kemi. Først skal hun dog holde et sabbatår, hvor planerne både er at arbejde som lærervikar eller pædagogmedhjælper og rejse til Afrika for at arbejde på et hospital.