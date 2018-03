Verninge: Poul Erik Bermann, der er aktuel med bogen "Til døden os skiller", holder foredrag i Verninge Kirke torsdag 22. marts klokken 19.

Bogen, som også er en del af et større kunstprojekt, tager udgangspunkt i forfatterens oplevelse af sin mors død.

- I bogen kommer jeg med mine bud på, hvad der skal til, for at have en ærlig og god dialog med sine kære, inden det er for sent. Bogen er også informativ og vejledende, om hvad man skal huske på, inden vi går bort, skriver foredragsholderen i en pressemeddelelse.

Menighedsrådet byder på kaffe og kage. Alle - også udensogns - er velkomne. /EXP