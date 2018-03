Fredericia: I anledning af kvindernes internationale kampdag, torsdag 8. marts, arrangerer foreningen Korskær et foredrag med Razan Haugaard.

Hun er irakisk kurder og fortæller om sit møde med Danmark, som hun kom til med mand og to børn i 1990.

- Jeg blev gift som 13-årig ved et arrangeret ægteskab med en ældre mand, flygtede fra Irak og kom til Danmark i 1990 som 17-årig med min mand og vores to små børn. I dag er jeg mor til fire børn, har været gennem to skilsmisser og sideløbende taget uddannelser og gjort karriere. Jeg er stolt over, at jeg er nået så langt, som jeg er i dag. Da jeg kom til Danmark, fik jeg lyst til at være en del af det danske samfund hurtigst muligt. Jeg besluttede mig hurtigt for at lære det danske sprog - jeg ville gerne studere og arbejde, siger Razan Haugaard i sit pressemateriale.

Foredraget finder sted i Medborgerhuset, Ullerupdalvej 13, torsdag klokken 19.