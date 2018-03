Igen i år har Nordfyns Erhverv og Turisme via VisitNordfyn været på feriemesser i ind- og udland for at promovere Nordfyn som turistdestination.

Nordfyn: Selvom stort set alt i dag foregår digitalt er Nordfyns Erhverv og Turisme stadig at finde på forskellige feriemesser. Senest messerne i Hamborg og Herning.

- Årsagen til, at vi tror på messerne, er, at vi her har en tæt kontakt og dialog med de potentielle turister, som vi ikke opnår andre steder. Messerne kan noget helt andet og unikt end alle de online indsatser. Vi har nemlig muligheden for at opnå tæt dialog med messegæsterne og dermed endnu bedre sælge Nordfyn til dem, siger bureauleder og messeansvarlig Rikke Lindhøj.

På feriemessen Ferie-Fritid i Odense var det gode skib Castor som noget nyt repræsenteret med sin helt egen stand ved siden af VisitNordfyn. Her blev der fortalt om de forskellige ture, muligheden for at chartre skibet og Jazz for fulde sejl koncerterne.

- Vi oplevede stor interesse for standen, og vi håber selvfølgelig på at det udbredte kendskab til Castor med tiden vil bringe flere nye passagerer med sig, siger formand for M/S Castor, Henning Gammelgaard.