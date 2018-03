Over 200 nordfynske sommerhusejere mødte forleden op i Otterup Hallerne til et par timer om feriehuse og udlejning. Flere overnatningsmuligheder til turister er efterspurgt

Mere end 3000 ejere af fritidshuse langs den nordfynske kyst var inviteret og over 200 mødte op for at høre om udlejningens lyksaligheder på markedet for feriehuse.

Derfor var det naturligt, at fokus på mødet var udlejning og fordele ved at udleje sit feriehus ud. Husejerne blev sideløbende klædt på til affaldshåndtering, at spare energi i deres feriehus samt hvor de og deres gæster finder turistinformation om Nordfyn.

- Der har været imponerende stor tilslutning til arrangementet. Og jeg er meget positivt overrasket over den interesse der har været fra feriehusejernes side og deres engagement under selve mødet, siger bureauleder Rikke Lindhøj, NEET.

Hun peger på, at alle bureauerne er gået hjem med konkrete aftaler med feriehusejere, som ønsker at udleje deres feriehuse. Derudover har flere ejere givet udtryk for, at mødet var inspirerende, og at de nu ønsker at udleje deres feriehus i dele af året./EXP