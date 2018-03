Selv om de gerne ville, kan politikerne ikke rokke ved spildevandstaksten, men det er de til gengæld parate til at lave om på.

70,34 kroner. Det bliver prisen for hver kubikmeter spildevand, du sender i kloakken i år. Flere byrådsmedlemmer lod på byrådets februarmøde forstå, at stigningen på 27 procent var noget af en kamel at sluge. For en gennemsnitsfamilie på fire betyder det, at ekstra 2000 kroner om året ryger i kloakken. Kloak for millioner Assens Forsyning planlægger store investeringer i de kommende år:Nyt, centralt renseanlæg: ca. 250 mio. kroner.



Administrationsbygning: 60 mio.



Separatkloakeringer frem til 2026: 650 mio.



Uden takststigningen på 27 procent ville forsyningen ikke længere kunne afdrage på gælden i 2031.



Investeringerne vil ifølge Assens Forsyning på sigt betyde driftsbesparelser på otte mio. på renseanlægget og fem mio. på separatkloakeringen. Det svarer til, at en gennemsnitlig husstand igen vil spare 1300 af de 2000 kroner, som taksten stiger med i år.



Find ud af om du bor i et af de områder, der skal kloakeres, på et borgermøde mandag 19. marts kl. 17 i Arena Assens. Men der er ikke noget at gøre. Byrådet kan ikke fastsætte taksterne kun tilse, at grundlaget for dem er i orden. Indtil videre. Assens Kommune er nemlig i færd med at ændre ejerstrategien for Assens Forsyning, så den får mere indflydelse på taksten. - Som jeg forstår det, kan vi i ejerstrategien mere tydeligt skrive, hvor vi synes, taksten skal ligge, at vi for eksempel vil ligge på medianen af det fynske niveau, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Møgsag

Politikerne er godt klar over, at det ikke er på høje vandafledningsafgifter, at en kommune skal charmere sig ind på potentielle tilflyttere. - Som nytiltrådt byråd med ambitioner om tilflytning er dette det tætteste, vi kommer en rigtig møgsag, konstaterede Henrik Mott Frandsen (V) på byrådsmødet. Han lagde op til en højere effektivisering end de to procent om året, som staten kræver. Henrik Hansen kaldte det for en drastisk prisstigning. - En høj takst på spildevandet er noget, man lægger mærke til. En takst på det halve ville også efter Socialdemokratiets mening være bedre, sagde Henrik Hansen. Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan, opfordrede de byrådskolleger, der til maj træder ind i den nye bestyrelse, til at holde et vågent øje med, om tingene kan gøres billigere.

