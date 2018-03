Debat: Danmarks dårligste. Kerteminde Kommune

Danmarks dårligste. Det var ordene i tv om Kerteminde og Odense kommuner. Ikke svært for os, der bor her at se grunden. For os i Skovparken Munkebo, som oplever kommunens manglede styring, og hensyntagen til borgerne. Her er et par ting:

På Højvangen med 18 Lindøhuse bliver vejen ryddet for sne, stikvejen Højvangen 1 til 77 - 39 huse - bliver ikke ryddet. Man har "glemt" det i 15 år. Teamleder Michael Timm fra Park & Vej bekræftede pludselig pr. mail d.14-2-2017, at stikvejen skulle ryddes sammen med stamvejen. Intet er sket siden, trods yderligere henvendelser.

Kerteminde Kommune har drevet rovdrift på træerne i skovbæltet. Det medførte en totalt opkørt og ødelagt græsrabat på to til tre meter af Skovparkens areal. Kantsten kørt ned et par steder. Det er på vores, boligforeningens område. I skovbæltet er stien og bunden kørt op flere steder, alle større stammer er væk, men hele bunden af bæltet flyder med grenaffald. Sidestier er kørt op eller tilgroet, en tilfældig strøen med småsten sidste år, var kommunens opfattelse af vedligehold af stien.

Vi fik først stoppet dette fuldkommen tåbelige, tangerende til hærværk med hjælp af et byrådsmedlem ud for Højvangen 77. Vi håber de nøjes med stibelælgningen fremover, renser deres vej, kantstene og regnvandsbrønde, og renoverer det, de har kørt i smadder på vores område, og får professionel hjælp. Heldigt at der dog sidder 10-12 i byrådet, der kan se, høre og opfatte. For dårligt af kommunen. Bare der dog var en ting man kunne sige noget godt om, Kerteminde kommune. Måske et andet flertal i byrådet?

Jørn PedersenAfd. formand. Afd. 05 Skovparken Munkebo.