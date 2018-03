Middelfart: Folk kan tage forskud på sommerens oplevelser udi jazzen, når bandet Tuesday Night Brass Band spiller sig gennem midtbyen, mandag 12. marts. Fra klokken 17.30 leverer bandet en gratis street parade gennem gågaden ved Gammeltorv.

Helt basalt handler det om, at det københavnske band brass band vil slå rekorden i flest koncerter for et band på bare én dag. Det sker med en danmarkstourné i forbindelse med udgivelsen af bandets nye album. I løbet af mandagen træder bandet op med pop op-koncerter i 10 danske byer - fra Viborg til København - i form af street parades, der vil vare cirka 20 minutter i hver by.

Det er ikke første gang bandet besøger Trekantområdet. Siden 2015 har de otte musikere åbnet jazzfestivalen Jazz I Trekanten, og i slutningen af august skal de igen åbne festivalen i Kolding og dagen efter også spille i Vejle.

Alle er velkomne til at deltage og overvære forsøget i at slå danmarksrekorden, som kan hensætte tilskuerne til fjernere himmelstrøg og det New Orleanske musikunivers./EXP