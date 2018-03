Debat: Kvindernes internationale kampdag

Læserbrev: Kvindernes Internationale Kampdag blev stiftet på en konference i København i 1910, som en mærkedag for kvindernes ligestilling. Siden er gået 108 år. Er der stadig noget at kæmpe for?

Når vi taler ligestilling mellem kønnene er vi kommet et stykke på vejen, men vi er ikke i mål. Lad os blot tage ét eksempel: løn.

Lønforskellen mellem mænd og kvinder er stadig betydelig, eksempelvis når man sammenligner faggrupper med samme uddannelsesniveau. Forskellen mellem sygeplejerskers løn og lønnen i tilsvarende mandsdominerede fag er typisk på mellem 10 og 20 procent. Uligheden skyldes også, at næsten alle sygeplejersker er offentligt ansatte.

Ansatte i sundhedsvæsenet har i årevis fået mere og mere travlt. De offentlige arbejdsgivere har kaldt det effektivisering, men reelt har der ofte været tale om besparelser.

Nu blomstrer økonomien. Regeringen mente før jul, at der var råd til "historisk store skattelettelser". Men der er åbenbart ikke råd til, at sygeplejersker får samme lønfremgang, som ansatte på det private område. Det er ikke fair.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er brudt sammen. Sygeplejersker bryder sig ikke om at strejke. Vi vil helst passe vores arbejde og hjælpe dem, der er syge og svage. Men alt har en grænse, og vi vil ikke betales dårligere, blot fordi de fleste af os er kvinder og offentligt ansatte.

Vi håber på din støtte og forståelse for, at vi blot ønsker samme anerkendelse i lønnen som andre. Det er vi klar til at kæmpe for.