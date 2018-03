Musik: Den Finske Opera er Odenses nye, frie scene. Den Fynske Opera i Odense giver således scenen fri under værtsskab af seks af byens kunstneriske aspiranter fordelt over fem fredage - en poetry slammer, en operasanger, to klassiske slagtøjsspillere, en jazzguitarist og en skuespiller. Præmissen er enkel: De fem værter har hver fået scenen en eftermiddag, hvor de kan fylde den, med hvad de vil. Intet er for underligt, skævt eller vildt. Fredag 16. marts kl. 17 er det den unge jazzguitarist Casper Christensen, der er vært, og han har valgt at optræde med Casper Christensen Quintet. Kvintetten spiller originale kompositioner inspireret af jazzscenen i New York. (sisø)