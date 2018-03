Scene: Den kropslige forestilling "Solitudes Duo" gæster odenseanske Teater Momentum fredag 9. marts kl. 19.30. Betragt nu parret: det maskuline, det feminine, blandet sammen, én duo efter den anden. Med rullende hofter og sammenfiltrede lår omfavner kroppe hinanden og flygter op i akrobatiske og blide løft kun for at kollapse under vægten af at blive hånet. Den anmelderroste koreograf Daniel Léveillé ekspanderer med "Solitudes Duo" sit multi-prisvindende solo-projekt og tackler tosomhedens kompleksitet gennem stram, teknisk krævende dans, der flyder over med lige dele lidenskab og ligegyldighed, beskedenhed og begær. De maskuline og feminine identiteter flettes sammen, spejles og fastlåses, alt sammen udtrykt til lyden af Bach, cembalo og 1970'ernes poprock. (sisø)