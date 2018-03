Ørbæk: En politipatrulje afslørede tirsdag ved 21.30-tiden i Ørbæk, at en 52-årig kvinde kørte bil i spirituspåvirket tilstand.

Politifolkene standsede - som det hedder i fagsproget - rutinemæssigt kvinden, da hun kom kørende i bil ad Hovedgaden i Ørbæk.

En alkometertest afslørede, at hun var påvirket i en grad, der straks førte til en sigtelse for spirituskørsel. Hun blev taget med for at få taget en blodprøve, der præcist skal fastslå, hvor høj kvindens spirtuspromille var.