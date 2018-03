Fredericia: Den står på frokostjazz med Fazz And His Jazzcrusaders, lørdag 10.marts fra kl. 12 i Tøjhuset

Bandet på korstog i jazzen tæller syv professionelle musikere - alle med tilknytning til det nordjyske jazzmiljø. Bandet har for nylig indspillet deres første cd, som hedder Keep On Going On.

Jazzklubben præsenterede bandet første gang til jazz- og bluesfestival i fjor./EXP