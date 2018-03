Fredericia: Bandet Pligten Kalder står for original og frygtsom dansk musik. Kvartetten gør det endda med et elakstik-drevet orgel fra en meget brun fortid, og er del af Pligten Kalders unikke grundstemning. Det er alvor for sjov - og sjov med alvor, og kan opleves på Tøjhuset, torsdag 8. marts klokken 20. Torben Steno bestyrer orglets omdrejningshastighed og øvrige tangenter med hård hånd. Johan Olsen er tristesse-troubadouren med velkendt magtfuld vokal og ekstra godt grus i ganen, mens Peter Jessen på hæsblæsende klarinet/mezzosopran-sax er det virtuost omfavnende imellem de to andre flaksende mandesjæle. Hans spil er i øvrigt det hele værd i sig selv.

Bunden lægges solidt af geniet fra Glamsbjerg, kontrabassisten Søren Mikkelsen.

Support på aftenen er Laura Illeborg. Omgivet af stærke kræfter som Knud Møller på guitar og Niels Dahl på kontrabas, har Laura Illeborg indspillet et nyt album hen over sommeren 2017. Albummet udkom 23. februar.

Laura er særligt inspireret af amerikanske navne som Jackson Browne, Emmylou Harris og Rickie Lee Jones.

Billetter kan købes på tojhuset.dk./EXP