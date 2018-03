Kørekort: Jeg er praktiserende læge. Jeg er bekymret over de nye kørekortsregler, som jeg mener vil føre til flere ulykker. Man kunne derimod godt fjerne attesten for de yngre.

Som de fleste ved, kan man nu få fornyet sit kørekort på borgerservice uden lægeattest. Jævnfør Ældresagen og forskellige politikere kan lægerne klare lægeundersøgelsen i forbindelse med en almindelig konsultation.

Det er klart, at jeg vil gøre min patient opmærksom på det, hvis patienten viser åbenlyse tegn på ikke at kunne køre bil. De vigtigste punkter i kørekortsattesten er imidlertid en synsprøve og en demensundersøgelse, som afslører tidlige tegn på demens. Denne tidlige opsporing er ikke en del af en helt almindelig lægekonsultation. Det er ærgerligt, fordi netop tidlig demens fjerner patientens selverkendelse- også vedrørende bilkørsel.

De unge, som skal have kørekort for første gang, skal derimod stadig have lavet kørekortsattest. Dette til trods for, at det er forsvindende få af dem, som får en attest med anmærkninger. I min 14-årige karriere som praktiserende læge har jeg faktisk aldrig afsløret et ungt menneske, der ikke kunne få kørekort. De få unge, der lider af epilepsi, ved det godt, og de kommer ikke til lægeattest, når lægen der behandler deres epilepsi har sagt de ikke må køre bil.

Desværre har de unge ikke "YNGRESAGEN" til at kæmpe for sig og heller ikke et parti, der er afhængig af deres stemmer. Måske det er derfor, kravet om kørekortattest er afskaffet for de ældre, men ikke for de yngre?

Jeg er på det rene med, at de nye kørekortsregler er et forsøg, der skal evalueres. Da vi allerede nu har flere spøgelsesbilister på motorvejene, håber jeg, forsøget bliver kort. Når attesten genindføres for de ældre, kan man passende fjerne den hos de 18-årige.

Nogle antyder, at det er for vores egen vindings skyld, når læger går ind for kørekortsattest. Det er det ikke. Det er erfaring. Vi har såmænd rigeligt at lave allerede. Og som nævnt vil jeg foreslå, at man fjerner attesterne for de unge. Men for helt at eliminere denne mistanke vil jeg foreslå, at man sætter en anden instans til at lave kørekortsattesterne, når de genindføres. Eller hvad med at opfinde en testkøre-simulator?