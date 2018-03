Zinedine Zidanes trænerliv i Real Madrid afhang i høj grad af succes i ottendedelsfinalen i Champions League mod Paris Saint-Germain.

Sådan er Real Madrids sæson indtil nu blevet evalueret i mange medier i den seneste tid.

Tirsdag aften kunne franskmanden så ånde lettet op og lune sig med en 2-1-sejr ude over PSG.

Samlet avancerede Real Madrid dermed til kvartfinalen med en 5-2-sejr, og det var en tilfreds Zidane, der kiggede tilbage på returkampen i Paris.

- Vi pressede dem højt fra start, og jeg mener, at vi spillede en perfekt kamp. Jeg er virkelig glad for, at vi kvalificerede os.

- Jeg træffer beslutninger og forbereder holdet. Derefter er det op til spillerne. Taktisk spillede vi kampen, som vi ønskede, og vi tror på det, vi laver, siger Zidane ifølge uefa.com.

Real Madrid har skuffet gevaldigt i Primera Division i denne sæson, hvor mesterholdet er 15 point efter FC Barcelona på førstepladsen.

Omvendt betyder aftenens sejr i Champions League, at Real Madrid og Zidane holder live i muligheden for at vinde den prestigefulde turnering for tredje år i træk.

Avancementet i Champions League holder da også i den grad sæsonen i live for Real.

- Vi har haft svære perioder i ligaen og i pokalturneringen. Det er altid svært at holde det samme niveau, når man spiller hver tredje dag.

- Man kan ikke altid vinde alt, men nu vinder vi igen i ligaen, og vi kigger frem mod Eibar på lørdag, siger Zidane.

PSG måtte derimod se alle drømme om succes i denne sæson i Champions League fordufte, og Zidane var ikke imponeret af det franske hold.

- Paris var måske ikke så gode, men det var måske fordi, at vi spillede så godt. Efter udvisningen og vores andet mål, så blev det endnu sværere for dem, siger Real Madrid-træneren.