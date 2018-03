Odense HC-direktør Mark Jespersen kunne glæde sig over hele 2198 tilskuere i Odense Idrætshal til kampen mod Team Esbjerg. Men det var lige før, han ikke selv nåede på plads. Efter et møde i Vejle blev direktøren nemlig fanget bag tirsdagens store uheld på E20-motorvejen, og den forholdsvis korte tur endte med at tage over tre timer. Ikke langt fra direktøren holdt også bussen med hele Team Esbjerg-holdet indeni, men heldigvis nåede alle frem til kampen, som kom i gang til planlagt tid.

Mødet i Vejle havde i øvrigt deltagelse af landstræner Klavs Bruun Jørgensen. Her skulle det diskuteres, om landstræneren kunne få lov at kalde landsholdet sammen i længere tid. Og så er Odense jo et godt sted at spørge.

En af dem, der også havde fundet plads i de gule sæder var tidligere assistenttræner i Odense Ulrik Kirkely. Han havde også brugt lang tid på at komme til Odense. I dag er han nemlig træner for det japanske landshold, og med sig havde han de to spillere Ao og Ritsu samt sportschef Kuriyama.

Ud over nogle af Danmarks bedste spillere fik de japanske gæster også nogle af verdens bedste dommere at se. Dagens dommere, Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen, har blandt andet dømt ved herrernes EM-slutrunde og i Champions League.

Line Hesseldal Hansen havde i øvrigt ikke langt til hallen. Hun er opvokset i Assens og bor i dag i Odense.