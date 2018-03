Tirsdag aften var Team Esbjerg på besøg hos Odense HC i Odense Idrætshal til en vigtig topkamp. Kampen blev en tæt affære indtil de sidste minutter, hvor Odense kørte jyderne over med en bred trup.

Håndbold: Odense HC spillede sig meget tæt på de vigtige to point i slutspillet, da holdet tirsdag aften slog Team Esbjerg med hele ti mål. Kontraen ville blive nøglen for begge hold, sagde Odense-træner Jan Pytlick før kampen. Og Odenses så ud til at sidde i skabet fra kampens start. Efter gode aktioner af Emily Stang Sando i hjemmeholdets mål, blev Freja Cohrt hurtigt sat i spil i netop den fase, og Odense HC kunne åbne et hul på tre mål. Odense HC - Team Esbjerg 33 - 23 (12 - 11) Ligaen, kvinder.Kampens gang: 2-2, 6-3, 8-5, 9-7, 11-9 (12-11) 16-14, 19-17, 21-19, 28-21, 33-23.



Mål: Odense HC: Freja Cohrt: 7, Stine Jørgensen 6, Nadia Offendal 6, Jessica Quintino 4, Kathrine Heindal 3, Mette Tranborg 3, Trine Østergaard 2, Mie Højlund 2. Team Esbjerg: Sanna Solberg 6, Vilde Ingstad 4, Kristina Liscevic 4, Ida Bjørndalen 3, Mette Gravholt 3.



Bedste spiller: Odense HC: Freja Cohrt. Team Esbjerg: Sanna Solberg



Udvisninger: Odense HC: Team Esbjerg:



Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen. Præstation: Skidt



Tilskuere: 2198



Odense HC's næste kamp: Lørdag 17. marts klokken 15: Ringkøbing Håndbold - Odense HC. Men Esbjerg bed også fra sig, og selv om de aldrig fik kontraen rigtigt i gang i første halvleg, så havde de held til at bryde nemt igennem hjemmeholdets forsvar, og Odenses føring blev hurtigt lukket. De orangeklædte skytter havde vanskeligheder med at smide bolden i kassen mod Esbjergs 5-1-forsvar, og da Stine Jørgensen midt i halvlegen smed bolden langt over hovedet på banens mindste, Trine Østergaard, brændte det grønne timeoutkort i Pytlicks lomme. Efter en alvorssnak fandt Pytlick andre muligheder i værktøjskassen, og de lange spillere blev skiftet ud med de mere vævre. Samtidig valgte fynboerne at spille syv mod seks med en ekstra streg i Kamilla Kristensen, og det lod til at virke. Men kort efter blev netop hun udvist, og det hul, Odense havde bygget op igen, blev lukket mod pausen som konsekvens. 12-11 til hjemmeholdet.

Kørte gæsterne træt

Efter pausen fik begge angreb bedre fat, men denne gang var det Esbjergs Ida Bjørndalen, der med sin anden udvisning kostede sit hold. Det gav Odense muligheden for at skyde sig foran med to, før Team Esbjerg-profilen var på gulvet igen. Der efter byttede holdene mål og hårde tacklinger, og forspringet forblev nogenlunde det samme til der resterede omkring ti minutter af kampen. Men så satte Odense HC's store forsvar sig igennem som så ofte før, og sammen med Althea Reinhardt i målet, gav det hjemmeholdet chancen for at bringe sig foran med seks, da Nadia Offendal spadserede gennem et Esbjerg-forsvar, som forsøgte at gå højt med hele tre forsvarsspillere. Og kort efter så Jessica Quintino ud til at lukke kampen med fem minutter igen, da hun på kontra scorede til 28-21. Esbjerg, som ikke lod til at kunne matche Odenses bredde, kom sig heller aldrig, og i kampens sidste minutter kunne de orangeklædte endda lægge til forspringet med et par flabede scoringer og modtage stående hyldest fra en fyldt Odense Idrætshal for en sikker sejr på 33-23.

Har udviklet sig