Et stort nederlag i Odense forringede Esbjergs kamp om at positionere sig til slutspillet i HTH Go Ligaen.

Team Esbjerg fik en lussing i Odense tirsdag aften, da Odense Håndbold vandt 33-23 i opgøret i HTH Go Ligaen.

Dermed blev gæsternes muligheder i slutspillet forringet, da fjerdepladsen blev snuppet af Viborg HK, og da Esbjerg blot har en enkelt kamp tilbage i grundspillet.

Det ligner derfor et slutspil, hvor Esbjerg ikke får point med over i gruppen, og muligvis kan se frem til kampe mod Odense, FC Midtjylland og Silkeborg-Voel.

Ifølge Esbjerg-træner Jesper Jensen bliver det op ad bakke for Esbjerg.

- Det bliver svært. Vi skal spille et helt forrygende slutspil for at komme i semifinalen, men kan vi komme i semifinalen, så tror jeg, vi kan være gode der.

- Det bliver spændende, men det er klart, at vi ikke er favoritter, når vi kommer med nul point mod to så stærke mandskaber, siger Jesper Jensen.

Han vurderer Odense til at være favorit i et sådant gruppescenario.

- Både os og FCM er ramt på ressourcerne. Odense er det sikre kort i den gruppe, og så må vi se, om vi kan nøjes med at kæmpe med FCM om det, men vi har tabt to kampe til Silkeborg i denne sæson, så det kan også blive rigtig svært mod dem, siger Esbjerg-træneren.

Tirsdag så han sit hold gå til pause bag ud 11-12 mod fynboerne, men i slutfasen slap Esbjerg-kræfterne op, og Odense trak gevaldigt fra.

- Vi satsede til sidst og tog en chance. Det reelle kampbillede var en sejr på fire-fem mål til Odense. Vi tog en chance for at se, om vi kunne hente dem. Målscoren var ikke særlig vigtigt. Det var point, vi jagtede.

- Vi kæmpede godt. Vi var oppe mod en stærk modstander, men vi havde brugt for mange kræfter til sidst, siger Jesper Jensen.

Han måtte undvære Estavana Polman i opgøret, og det betød noget for holdets fysik til sidst.

- Det havde betydning, at Polman (Estavana, red.) ikke var med i forhold til at have kræfter til sidst, men om vi havde vundet med hende er ikke til at sige, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg ligger på femtepladsen med 26 point og en kamp mere end Nykøbing Falster Håndboldklub, der er på sjettepladsen.