Efter den lange tur til Aarhus løb spillerne fra Faaborg ØH friske ind på banen til udekampen mod AGF og leverede en rigtig flot indsats i første halvleg, som blev sikkert vundet med 18-13 i FØHs favør.

Pausen gjorde åbenbart underværker på hjemmeholdet som formåede at vende kampen og dermed vinde anden halvleg så sikkert som 18-8, og dermed vinde kampen samlet med 31-26.

Faaborg ØH spillede kampen med otte markspillere, hvilket desværre ikke var nok til at vinde kampen, og det var tydeligt at holdet for blot to dage siden spillede en svær kamp hjemme mod Fredericia, og derfor virkede en del slidte.

Christian Povlsen spillede ellers en stor kamp, og blev topscorer med 12 mål, men sejren til hjemmeholdet kunne han ikke rokke ved, så en fortjent sejr til AGF der styrede den sidste halve time suverænt. (hol)