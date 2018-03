For anden gang i sagen om de omstridte Skiftekær-vindmøller er Svendborg Kommune blevet meldt til politiet. Denne gang er det Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller, der har meldt to medarbejdere i Svendborg Kommune til politiet for overtrædelse af straffeloven.

I anmeldelsen skriver foreningen, at man mener, de to medarbejdere har overtrådt straffelovens paragraf 157, efter hvilken man kan idømmes bøde eller op til fire måneders fængsel.

Det er anden gang på en uge, at kommunen bliver meldt for sin håndtering af sagen, og denne gang er der tale om en politianmeldelse af to konkrete medarbejdere i kommunen.

Afgørelsen konkluderede nemlig, at plangrundlaget for de to møller er ugyldigt, indtil der er lavet en såkaldt VVM-vurdering.

Ifølge Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller gør de to ansatte sig skyldige, fordi de den 20. december sidste år udstedte en ibrugtagningstilladelse til ejerne af de to vindmøller, selvom kommunen tidligere på dagen havde fået afgørelsen på en klagesag i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er anden gang Svendborg Kommune bliver anmeldt i sagen om vindmøllerne på Tåsinge, eftersom nabo til vindmøllerne Hans Christian Wulff i sidste uge anmeldte kommunen til politiet.

Det er tirsdag aften ikke lykkedes avisen at træffe kommunaldirektør, Erik Bendorf, for at få en kommentar.

Men i forbindelse med politianmeldelsen i sidste uge gav han udtryk for, at der efter hans bedste overbevisning ikke er noget at komme efter, og at han "er klar til at stå på mål for kommunens afgørelser over for hvem, der måtte spørge (...) Jeg giver gerne forklaring på vores afgørelser til alle - også til politiet", lød det.