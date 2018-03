OK18

Afgangselever i gymnasier og i folkeskolen bider negle over udsigten til konflikt. Undervisningsministeriet kan ikke svare på, hvad man stiller op med afgangseleverne, hvis lærere hverken kan undervise dem eller føre dem op til eksamen.

Eksamen: Studenterhuerne er købt, hestevogne og busser er bestilt til afslutningskørslen, og i adskillige tilfælde er datoerne sat og invitationerne sendt til årets studenterfester. Men hovedpersonerne, afgangseleverne på landets gymnasiale uddannelser ved ikke, om noget af det bliver til noget, når en konflikt tårner sig op netop når de sætter spurten ind mod den afsluttende eksamen. Strejkeramte skoler og gymnasier Danmarks Lærerforening har sendt strejkevarsel for 171 skoler i disse ti kommuner: Ballerup, Gentofte, Haderslev, Herning, Høje-Taastrup, Kalundborg, Nyborg, Silkeborg, Vejen og Aalborg.Gymnasieskolernes Lærerforening har sendt strejkevarsel for disse 19 gymnasier: Aurehøj Gymnasium, Egaa Gymnasium, Falkonergården Gymnasium og HF-Kursus, Gammel Hellerup Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Herlufsholm Skole og Kostskole, HFF & VUC Fyn - Odense City Campus, Niels Brock, Odense Katedralskole, Ordrup Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Rungsted Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Sct. Knuds Gymnasium, Sorø Akademis Skole, Øregård Gymnasium, Aalborghus Gymnasium og Aarhus Katedralskole.



Arbejdsgiverne og de faglige organisationer har ikke kunnet forhandle sig til rette indbyrdes. I stedet er forhandlingerne lagt over i forligsinstitutionen. Bliver det også resultatløst, bryder strejkerne ud 4. april - medmindre der kommer et regeringsindgreb inden da. - Vi har behov for, at der findes en løsning, så afgangseleverne i 3. g og 2. hf ikke fanges i konfliktens krydsild, og så parterne kan slås med hinanden, uden at det betyder, at vi ikke får vores hue, siger formand for Gymnasielevernes Sammenslutning, Jens Philip Yazdani til avisen Danmark. 19 gymnasier er udtaget til strejke. Det er, hvis konflikten udløses, første gang siden 1969, gymnasielærere er i strejke, oplyser Gymnasieskolernes Læreforening. “ Vi appellerer til, at staten kommer lærerne i møde, dels fordi de fortjener det, dels fordi det i yderste konsekvens ellers kan koste mange mennesker deres eksamen Jens Philip Yazdani, fmd. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Afgangselever i folkeskolen, fordelt på 171 skoler i ti kommuner, befinder sig i en tilsvarende situation som de gymnasie- og hf-studerende. - Det er frustrerende for os at stå i en konflikt, hvor de voksne bestemmer, og hvor deres manglende løsninger går ud over os elever. Og det er en forvirrende periode, fordi vi ikke ved, hvad vi skal stille op, det gælder især 9. og 10. klasses elever, der skal til eksamen, siger Jakob Bonde Nielsen, der er formand for foreningen Danske Skolelever.

Tavshed i ministeriet

Men ingen af dem finder hverken trøst eller svar dér, hvor ansvaret for undervisning og uddannelse i Danmark, ligger: i undervisningsministeriet. Avisen Danmark har bedt ministeriet oplyse, hvordan man har tænkt sig at håndtere situationen, hvor afgangselever kan blive udsat for planlagte eksaminer, der ikke kan gennemføres. I så fald er spørgsmålet, om de skal holdes på et senere tidspunkt, og hvornår og hvordan det i givet fald skal ske. Ligeledes er der problemet med eksamenspensum, som eleverne i tilfælde af konflikt ikke får gennemgået. Her er spørgsmålet, om eleverne selv skal læse pensum op uden undervisning, eller om pensum kan beskæres, så det kun omfatter det, eleverne har fået undervisning i. Dertil kommer spørgsmål om det videre uddannelsesforløb med dertilhørende ansøgningsfrister efter studentereksamen. I undervisningsministeriet kan eller vil ingen svare konkret på spørgsmålene. Ministeriet nøjes med dette mail-svar fra presseafdelingen: "Du er velkommen til at skrive, at Undervisningsministeriet oplyser, at vi desværre ikke kan sige så meget på nuværende tidspunkt. Hvordan Undervisningsministeriet vil gribe en eventuel strejke an, afhænger af tidspunkt, varighed og omfang." Avisen Danmark bad tirsdag formiddag undervisningsminister Merete Riisager (LA) om en kommentar til, at hendes ministerium efter eget udsagn ikke ved, hvad man stiller op med tusinder af afgangselever i folkeskolen og gymnasiet, hvis eksamen kan blive kuldsejlet af en konflikt. Ved redaktionens deadline tirsdag aften havde hun endnu ikke svaret.

- Lærernes kamp er vores kamp

Selv om gymnasielevernes formand er bekymret for afgangselevernes eksamensafvikling, har han forståelse for lærernes konflikt. - Lærernes kamp er også vores kamp. Deres arbejdsmiljø er vores undervisningsmiljø. De har ret til gode arbejdsforhold, det har vi sympati for. Vi appellerer til, at staten kommer lærerne i møde, dels fordi de fortjener det, dels fordi det i yderste konsekvens ellers kan koste mange mennesker deres eksamen, siger Jens Philip Yazdani. Endnu mener han dog ikke, der er grund til panik i og med, at konflikten indtil videre kun er varslet, ikke sat i værk. - Jeg har en tro på, at der bliver fundet en løsning. Staten har en interesse i, at vi bliver studenter, så vi kan komme hurtigt igennem uddannelsessystemet, som man jo gerne ser, at vi gør. Det er umuligt, hvis vores eksaminer skal udsættes, og vi ikke kan nå ansøgningsfristerne til de videregående uddannelser, siger Jens Philip Yazdani.

Skoleelever laver kurser