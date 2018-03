Repræsentanter fra de forskellige politiske partier i Odense Byråd blev tirsdag enige om at skubbe til den bold, der på et tidspunkt skal vælte nogle af boligblokkene i Vollsmose omkuld. Fokuspunkterne blev indskærpet, og før sommerferien skal en ghettokøreplan ligge klar.

Der var ingen politiske diskussioner, da repræsentanter fra de politiske partier i Odense Byråd sidst tirsdag eftermiddag mødtes for at lægge grundstenen til den forandringsproces, der blæser over Vollsmose og andre ghettoområder. Tiden blev brugt på at tale sig frem til forhandlingsforløb, der skal ramme en køreplan ind, som et flertal enedes om at få færdig før sommerferien.

En køreplan, som er et opgør med bydelen som ghetto, og som kommer til at bestå af tre hovedpunkter: først og fremmest de fysiske forandringer, som handler om nedrivning af nogle af boligblokkene, dernæst opgøret med ghettoens parallelsamfund og endelig en plan for, hvordan man får kickstartet integrationen og sikret, at flere af Vollsmoses beboere frem over kommer i job.

- Det sidste punkt omkring beskæftigelse er jeg især meget tilfreds med at have fået sat på dagsordenen, for det har glimret ved sit fravær hver gang, regeringen har nævnt ghettoplanen, sagde SF-rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Brian Dybbro efter mødet.