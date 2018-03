Svendborg: Solen skinner fra en skyfri himmel, og vimplen hos naboen hænger slapt.

Tirsdag den 6. marts 2018 er vejret perfekt til at give Nordre Skole dødsstødet.

Lidt før klokken 11 starter entreprenør Tonny Madsen sin store maskine og lader den lange gule arm skubbe blidt til det øverste af den vestlige ende af hovedbygningen. Der lyder et brag, en støvsky puffer op, mens stok og sten lægger sig til rette på tomten.

Nordre skole 1949: De første 13 skoleklasser rykker ind.1950: Det endelige byggeri står færdigt - tegnet af arkitekt Frits Jørgensen.1997: Skolen renoveres.2011: Skolen lukkes pga ny skolestruktur. 2012: Skolen sættes til salg, men ingen vil købe.2013: Bygningsstyrelsen køber sportspladsen og bygger en ny retsbygning.2015: Lokalplan giver lov til nedrivning. En salgsmodel, der også giver mulighed for bevaring, laves.2016: Skolen sendes i ubud.2017: Der melder sig tre bud, og vinderen bliver BSB Svendborg og Domea i samarbejde med Vandkunsten, der har et projekt på 116 boliger i terrassebyggeri op til fire etager plus et supermarked. En del sættes til salg, resten lejes ud2018: Skolen rives ned, men murstenene renses og genbruges i det kommende boligbyggeri, der ventes klar slut 2019 eller start 2020.

Ud mod skolegården, står klasseværelserne solbeskinnede og åbne med storslået udsigt over by og hav til ingen verdens nytte. Stemmerne fra de mange børn, der gennem generationer har befolket dem, forstummede allerede i 2011, da skolen blev nedlagt i forbindelse med en kommunal skolereform. Siden er den formidable udsigt ikke blevet nydt af andre end duer og råger på gennemrejse.

Der kom i stedet en lang periode med forfald og den grafitti og hærværk, der følger med. Brandbilerne kom på et tidspunkt susende og slukkede en påsat brand i kælderen. Et par filmhold har brugt de øde etager som kulisse. Men ellers har den svækkede kæmpe kun ventet på, at nogen ville købe den og måske få den til hægterne igen.

Det skete bare aldrig, for det viste sig at blive svært at få økonomi i sådan et projekt. Den var for dårligt vedligeholdt.

Men for et år siden lykkedes det endelig Svendborg Kommune at sælge den til en pris af godt 18 millioner kroner. Køberen var boligselskabet BSB og Domea, der i fællesskab med arkitektfirmaet Vandkunsten havde et projekt på 116 boliger klar. Når de står færdige om et par år, vil nogle være til leje, andre til salg.