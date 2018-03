Beboere er oprørte over, at en tidligere kasserer i Grundejerforeningen Blangstedgård angiveligt har hævet 180.000 nu forsvundne kroner, og at sagen ikke er meldt til politiet. Det har beboerne nu selv gjort.

"Udokumenterede hævninger" hedder de i Grundejerforeningen Blangstedgårds regnskaber. Der er 13 af dem, beløbene spænder fra 1000 til 31.460 kroner, de er trukket ud fra grundejerforeningens konto over en periode på et år, og samlet set er der ifølge regnskaberne hævet 178.485 kroner. Hvad pengene er brugt til er uvist. - Jeg mener, det er underslæb, det er kriminelt og mere end kritisabelt, konstaterer Richard Jessen, der bor i Blangstedgård. Kort fortalt om Blangstedgård Blangstedgård ligger i Odenses sydøstlige del og er et større boligområde med både privatejede huse, andelsboliger og boligforeninger som for eksempel Civica, Kristiansdal og Fyns Almennyttige Boligselskab.I Grundejerforeningen Blangstedgård samles repræsentanter fra områdets forskellige foreninger og tager sig af blandt andet vedligeholdelse af de grønne områder og sociale arrangementer, og beboerne betaler - via for eksempel deres boligforening - et årligt kontingent.



Det er i år 30 år siden, de første beboere flyttede ind i Blangstedgård. Også Michael Møller, en anden af områdets beboere, er stærkt utilfreds. Ikke mindst med det faktum, at sagen ikke er meldt til politiet. Og at skiftende bestyrelser efter hans opfattelse har været alt for tavse. - En ting er, at pengene er væk. Noget andet er princippet i, at det hele er så lukket. Hvorfor ikke fortælle, hvad der foregår? Der er murren i krogene, og det ødelægger det gode humør. Det er dybt krænkende, og sådan en sag skal selvfølgelig meldes til politiet, så vi kan starte på en frisk, mener han. Pengene blev trukket ud fra oktober 2014 til oktober 2015, og det kunne blandt andet lade sig gøre, fordi der på det tidspunkt ikke var krav om to underskrifter for at hæve på foreningens konto. Én underskrift rakte.

Ingen bagatel

På et bestyrelsesmøde 11. november 2015 blev kassereren afsat, og af referatet fremgår det, at "beboerne i Blangstedgård skal informeres, men det besluttes at vente, til der er noget konkret at sige". Det tidspunkt er tilsyneladende ikke kommet. Og både Michael Møller og Richard Jessen har adskillige gange forsøgt både mundtligt, i mails og på Facebook at få svar. Men foreløbig forgæves. - Richard Jessen, hvorfor går du så meget op i den sag? - Grundejerforeningens penge er jo vores alle sammens penge. Og de kunne for eksempel være brugt på at reparere nogle af alle de hullede veje, siger Richard Jessen. - Jeg synes, det er mere end tankevækkende, at det nu er så lang tid siden, det er sket, og at man ikke har ageret på det hverken i tidligere eller nuværende bestyrelse. Torben Peterhänsel er enig. Han er en af andelsboligforeningerne i Blangstedgårds repræsentant i grundejerforeningen og har på flere møder også stillet kritiske spørgsmål til de skiftende bestyrelser. Uden at få svar. - Det her er ikke bare en bagatel. Det er ikke en femhundredekrone-seddel, der er taget op af cigarkassen. Derfor må der være en åbenhed. Men vi kan ikke få noget at vide, og der er noget mystisk noget, mener han, der selv har arbejdet med regnskaber. - Normalt har man to til at skrive under, når der hæves penge. Det har grundejerforeningen så også ændret nu efter denne sag. Men bestyrelsen har for eksempel heller ikke villet svare på, om kassereren har betalt noget tilbage i den afdragsordning, der skulle være lavet, fortæller Torben Peterhänsel.

Anmeldelse på vej