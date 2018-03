Odense Musikskole inviterer atter til kæmpe korkoncert, når de 12. marts afvikler Det Fynske Forårsstævne.

I år har arrangementet fået vokseværk, og hele 500 børn fra 12 Odenseskoler er klar til at synge det bedste, de har lært.

På grund af den store tilslutning er korstævnet flyttet til Odense Idrætspark, hvor dørene klokken 14 bliver slået op til en storslået afslutningskoncert.

- Kor og sang er for alle mennesker, høj som lav, ung og gammel, i fællesskab og alene. Med det storstilede korprojekt er vi med til at forene den yngre generations sangstemmer fra hele Odense og skabe en følelse af storhed og samhørighed, lyder det i en pressemeddelelse fra Odense Musikskole.

Odense Musikskole har allieret sig med den rutinerede korleder Sisse Skovbakke og hendes "ABC"-sange, som er en blanding af forskellige musikalske stilarter.

Lederne for de forskellige børnekor har været samlet til workshops forud for arrangementet, hvor de er blevet klædt på til at forberede det valgte korværk. Børnene er derfor velforberedte og klar til at få taget til at lette i Odense Idrætspark, når de samles den 12. marts.