Mens forældre og lærere tager truslen om konflikt med sindsro, bekymrer de ældste elever sig for deres afgangsprøver, fortæller lærer Per Gylling, der også er lærernes tillidsrepræsentant på skolen.

Nyborg: Der har netop været personalemøde på Birkhovedskolen i Nyborg, da avisen træffer lærernes tillidsrepræsentant, Per Gylling, i et mødelokale på førstesalen i skolens administrationsbygning.

Selv om emnet på mødet var den lurende konflikt, virker stemningen let, og lærere og repræsentanter fra de øvrige faggrupper på den store byskole pakker sammen og er på vej hjem.

- Lige nu er stemningen stille og rolig. Det er jo den første dag (efter strejkevarslet fra lønmodtagerne, red.), så der er ikke nogen, der er blevet grebet af panik. Der er en hel del, der var med i lockouten i '13, så holdningen er måske lidt: "Åh, skal vi nu til det igen?", siger Per Gylling.

Årsagen til personalemødet tirsdag var især nogle henvendelser fra forældre, der lige skulle høre, om skolen var åben.

- De havde måske ikke lige fået fat i det med den 4/4 (hvor lønmodtagerne har varslet strejke, red.) og troede, at det allerede var nu, siger Per Gylling.

Til gengæld har lærerne fået mange spørgsmål fra eleverne på 9. årgang.

- Deres afgangsprøver begynder allerede starter i maj, og de spørger om, hvilken konsekvens en længerevarende konflikt kan have for dem, siger Per Gylling.

Spørgsmålene drejer sig især om, hvornår eleverne så kan gennemføre de skriftlige prøver, hvis ikke i maj.

- Skal de så vente til december? Nu om dage skal de have et vist gennemsnit i dansk og matematik for at komme ind på en ungdomsuddannelse, og kan det have indflydelse på, hvis de begynder på uddannelse og efter et halvt år skal op til prøve og ikke får det rigtige snit. Har de så spildt et halvt år, siger Per Gylling, der sammen med sine kolleger desværre bliver eleverne svar skyldig.

- Vi ved det jo ikke. Når man har en deadline 4. april, kommer Undervisningsministeriet med en redegørelse for, hvordan det skal foregå. Men den er ikke kommet endnu.

Jo nærmere man kommer på den 4. april, desto mere stiger stressniveauet, forudser Per Gylling.

- Det kan jo godt være i sidste øjeblik, for det kommer an på, hvad forligskvinden siger. I princippet kan de forhandle den 3. april klokken 23.50, og så ved vi først om morgenen, om vi skal gå på arbejde eller ej, fortæller han.