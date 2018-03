- Min første tanke var: Hvad med børnefamilierne? Fagpersonalet skal nok forstå at tage vare på sig selv i tilfælde af en konflikt, men hvad med alle dem, der ikke kan sende deres børn i skole? Det bliver særligt et problem, hvis man har mindre børn, fortæller han.

Oven i købet er man gået grundigt til værks og har inddraget samtlige folkeskoler og skolefritidsordninger i kommunen. Men der er ingen grund til panik. Til gengæld er det en god ide at tage sine forholdsregler og sørge for at få dækket sig ind i tilfælde af en strejke, lyder rådet fra blandt andet skolelederen på 4kløverskolen i Ørbæk og Frørup, Palle Gråe Nielsen.

Østfyn: Ro på. Det kan godt være, at Nyborg risikerer at blive særligt hårdt ramt af konflikten mellem pædagogernes og lærernes fagforening på den ene side og Kommunernes Landsforening på den anden. Nyborg er den eneste kommune på Fyn, hvor folkeskolelærere og pædagoger går i strejke fra den 4. april, hvis der ikke er fundet en løsning i mellemtiden.

- Vi har bedsteforældre, der bor tæt på, så vi føler os ret godt dækket ind. Samtidig arbejder min eksmand som pædagog på Birkhovedskolen og er derfor omfattet af konflikten. Jeg regner da med, at han tager et nap med, fortæller hun.

- Der bliver uden tvivl vanskeligt at få tingene til at hænge sammen. Vi har bedsteforældre, der bor på Fyn, og dem kan vi blive nødt til at trække på. Alternativt må jeg tage mine børn med på arbejde, men det er ikke ligefrem et børnevenligt sted. Vi er også nogle stykker blandt forældrene, der har talt sammen om at blive hjemme og passe børnene på skift. Nogen holdbar løsning er det dog ikke, konstaterer Maria Fanø-Lykke, der også har en datter på fire år.

Mens Palle Gråe Nielsen på 4kløverskolen foretrækker at sove på konfliktvarslingen, før han sender et brev ud til forældrene, har skoleleder på Birkhovedskolen Carsten Højgaard Nielsen allerede været ved tasterne.

- Vi har to lærere, der er tjenestemænd. Med mig selv vil det betyde, at vi er tre tilbage på arbejde, og det er det samme som at lægge skolen helt ned. Men vi ved ikke, hvad der sker. KL kan varsle en lockout og så det pludselig ikke kun skolerne i Nyborg Kommune, der bliver ramt. Omvendt kan der også ske det, at parterne når til enighed, selv om det ser svært ud lige nu. Uanset hvad er det en god ide allerede nu at gøre sig nogle tanker om, hvordan man vil håndtere pasningen af sine børn efter den 4. april. Det er især de små elever, der er udfordringen. Under lockouten i 2013 var der et pasningstilbud, fordi pædagogerne ikke var omfattet. Det er de denne gang, og derfor rammer det hårdere denne gang, siger han.

Carsten Højgaard Nielsen er omvendt ikke overrasket over, at Nyborg er blevet udpeget som kampplads. Skolelederen kæder det sammen med, at der ikke findes nogen lokak arbejdstidsaftale for lærerne i Nyborg Kommune. Det samme gør kollegaen Palle Gråe Nielsen på 4kløverskolen.

- Du får aldrig nogen til at indrømme, at det er en hævnaktion. Det er også kun spekulation fra min side, men set i det lys overrasker mig ikke, at Nyborg er valgt ud, siger han.