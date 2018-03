Fyns Amts Avis mener: For langt mellem ambulancerne på landet

Det er selvsagt ikke rimeligt, at chancerne for at overleve et hjertestop i høj grad afhænger, hvor man får det.

Men sådan er det.

Der er, som det fremgik af tirsdagens udgave af Fyns Amts Avis, meget stor forskel på, hvor længe ambulancen er om at nå frem.

Hvor en patient med hjertestop i gennemsnit kun skal vente seks minutter, hvis uheldet er ude i Svendborg, er ventetiden i Bagenkop på Langeland i gennemsnit mere end 20 minutter.

“ Yderområdernes tryghed og tillid til sundhedsvæsenet kan let falde igennem de alt for store masker i nettet.

En tilsvarende urimelig lang ventetid på kyndig lægebehandling, som mange andre landdistrikterne og yderområder i Region Syddanmark må finde sig i.

Rimeligt er det imidlertid ikke.

Med mindre der bliver stationeret en ambulance i hver eneste af regionens afkroge og landsbyer, er det ganske vist ikke muligt at få hjælpen lige hurtigt alle steder.

Men det må og skal være muligt at undgå responstider, der i yderområderne er både dobbelt og tre gange så lang som den i de større byer.

For borgerne i Bagenkop betaler nogenlunde det samme i skat som borgerne i Svendborg.

Og så går det bare ikke, at der er så stor forskel på den service, samfundet yder på et så vigtigt område, som ambulancetjenesten jo er.

Det siger sig selv, at der nødvendigvis må være forskel på at bo på landet og i byen.

Der er længere mellem dagligvareforretningerne og kulturtilbuddene i yderområderne. Og der er heller ikke så mange skoler og børnehaver, som der var engang.

Det kan skatteborgerne i yderområderne leve med.

Men - i nogle tilfælde endda i bogstavlig forstand - ikke med en åbenlyst urimelig forskelsbehandling, når det gælder livsvigtige samfundsfunktioner som politi og redning.

Og da slet ikke, når baggrunden for den er en utilbørlig stor politisk begejstring for centralisering og effektivisering.

Region Syddanmarks ambulancer er således stationeret i de større byer, fordi det er der, de som oftest rykker ud.

Det giver god mening i regionens budgetter. Men jo ikke for den der falder om med et hjertestop i Bagenkop.

Der er på baggrund af afdækningen af ambulancernes responstider i yderområderne god grund for Region Syddanmark til at overveje en udvidelse af beredskabet.

Borgernes tryghed og tillid til sundhedsvæsenet falder alt for let igennem de alt for store masker i nettet.

Og hvad kan borgerne bruge regionens krav til den gennemsnitlige responstid på Fyn på syv minutter og 54 sekunder til, når den i deres område i virkeligheden er det dobbelte eller mere?

Flere ambulancer koster flere penge. Ifølge eksperterne mellem fem og otte millioner kroner pr. styk - om året.

Men det er en patient, der slipper fra et hjertestop i Bagenkop med livet i behold, vel også værd?