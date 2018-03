Fodbold: Boldklubben Marienlyst, som snart tager hul på oprykningsspillet i andendivision, har i løbet af sæsonen døjet med skader til flere profiler. Men nu er flere så småt på vej på græs igen. To af dem - midtbanespiller Oliver Feldballe og forsvarsspiller Mads Lier - fra brækkede håndled. Feldballe har for nylig genoptaget træningen, og cheftræner Carsten Hemmingsen håber, at Lier om en 14 dage kan gøre det samme. Angriberen Sandro Spasojevic, som først var ude hele 15 måneder med en korsbåndskade og senere havde fiberproblemer er også ved at være klar igen. Nu handler det bare om at få ham stille og roligt i gang for Marienlyst.

Den 17. marts går det løs for Marienlyst, som åbner oprykningsspillet mod FC Sydvest. Fynboerne ligger på en tredjeplads og er kun et enkelt point fra de sjove placeringer. Og til at hjælpe med at tage skridtet op har klubben hentet flere nye spillere.

Midtstopper og tidligere OB-talent Hasan Kurucay er vendt tilbage fra et kort ophold i tyrkisk fodbold, og offensivspilleren Kristian Weber er kommet til efter kontraktudløb med OB. Midtbanespilleren Thomas Broe er hentet fra TPI i Danmarksserien, og den nu tidligere B1909-målmager Mathias Munk er også tilføjet Marienlyst-truppen for nylig.

Marienlyst har også sikret sig erfarne Jack Nielsen, som vender tilbage til Marienlyst fra Dalum, og den unge venstreback Lasse Plato kom før nytår til fra Næsby.