To ulykker på den vestfynske motorvej har tirsdag sendt syv personer på sygehuset - en yngre kvinde er i livsfare tirsdag eftermiddag, og to andre personer har fået svære skader efter ulykkerne, som involverede en lastbil og fem personbiler. Fyns Politi har åbnet et spor i begge retninger og nu arbejder Vejdirektoratet på at udbedre skader på autoværnet, så alle fire spor kan åbnes igen.

Yderligere to andre personer blev alvorligt kvæstet ved det sammenstød, hvor ialt fire biler var involveret. Fire andre personer er også kommet lettere til skade efter de to trafikulykker tirsdag.

I første omgang betød ulykkerne, at motorvejen var totalt spærret i begge retninger, men midt på eftermiddagen har Fyns Politi igen åbnet et spor i begge retninger, oplyser vagtcentralen. Fyns Politi fortæller også, at der arbejdes på højtryk for at åbne alle fire spor på E20.

- Vi mangler fortsat at spule vejbanerne derude, men vi arbejder alt, hvad vi kan for at få begge spor åbnet i begge retninger, lyder det fra vagtchef Ehm Christensen.

Fyns Politi er færdig på motorvejen, hvor det nu er Vejdirektoratet, der skal udbedre skaderne på autoværnet, som især blev ødelagt, da en lastbil forulykkede i den første af de to ulykker. Når de skader er udbedret, åbnes motorvejen fuldt ud igen, siger vagtchefen.