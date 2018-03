3

Når publikum træder ind i Musikbiblioteket I Borgernes Hus lørdag 10. marts fra kl. 19, venter en meditativ, eksperimenterende og måske lidt vanvittig aften forude. De to lokale bands Organik og Summit er gået sammen for at skabe en seks timers uafbrudt koncert, der vil føre publikum igennem seks musikalske portaler, mens man frit kan slænge sig i madrasser og lade lydene føre sig langt væk. - Vi ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, for det afhænger meget af de impulser, der opstår i mellem os og publikum. Men vi har virkelig kælet for denne aften, fordi vi ønsker, at dem der vælger at tage på en rejse sammen med os, får en uforglemmelig musikalsk og kunstnerisk oplevelse, fortæller Per Therkelsen, der er guitarist i Organik og en af initiativtagerne bag arrangementet. I løbet af aftenen får publikum mulighed for at påvirke musikken og sende deres kreative impulser og kunstneriske vibrationer til musikerne. I aftenens anledning er Det Psykedeliske Fællesskab nemlig opstået på Musikbiblioteket. Hér kan publikum være med til at lave lyset til koncerten. Med gamle overheadprojektorer, vand, olie og frugtfarve, vil lysmand Mads Jensen, hjælpe publikum med at fremmane 60'ernes psykedeliske lysprojektioner i koncertrummet.