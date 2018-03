- Tøjudvalget i butikken er ændret fra tidligere, da det ikke kun er de kendte og lækre mærker, vi fører, men også luksus second-hand tøj. Og det er altså kommet for at blive, for vores kunder har taget rigtig godt imod konceptet.

- Vi har rigtig mange kunder fra 40 år og opefter, men har også fået mange unge piger i vores butik. De er glade for vores smykker, delikatesserne og ikke mindst vores Bröste stentøj, som er blevet vildt "hipt" blandt pigerne. Også vores tøj vækker deres interesse, men da prisklassen måske er lidt over de unges budget, ser vi i stedet, at de unge piger "låner" deres mødres tøj, der er købt her i butikken, og det er da lidt skægt, siger Fabrina med et glimt i øjet.

- Vi gør meget ud af at præsentere vores varer lækkert, og vi pakker altid flot ind. Vi har altid 20 forskellige farver silkepapir og 50 forskellige slags bånd at lægge om pakkerne. Her giver vi den lige en tand ekstra, siger Fabrina.

Det er dog ikke kun kvaliteten i hendes opførsel, der gør butikken til noget særligt, det er bestemt også de mange og farvestrålende varer, man finder i butikken. Her er tøj, brugskunst, smykker og specialiteter, bare for at nævne nogle.

- Jeg har altid været glad for omlydsprikkerne, som rent visuelt minder mig om en glad smiley, og jeg ville have, at navnet også skulle være humoristisk. Det nye navn skulle afspejle min opførsel, nemlig kvalitet. Faktisk troede jeg, navnet var svensk, men det eksisterer slet ikke, griner Fabrina.

Faaborg: Det nu 10 år siden, Fabrina Myllerup åbnede butik i Faaborgs gågade. Den 29. februar 2008 åbnede Aida i lokalet, hvor der i dag er fodspecialist. Hun og søsteren ville realisere en drøm om at åbne butik og kombinere deres fælles interesse for tøj og smykker. For fem år siden blev pladsen for trang, og de flyttede til større lokaler, hvor butikken ligger den dag i dag. Navnet Kvalität er dog kun to-tre år gammelt.

- Det er bare en så fed følelse, det giver mig, og så er det jo også vigtigt, at vores kunder kan identificere sig med et "rigtigt" menneske i stedet for en gine i modelstørrelse. Fremtiden byder også på spændende nyt. Vi har lige investeret 15.000 kroner i nye montrer til udstilling af smykker, blandt andet glanspoleret, sort træ, som vores smykker præsenteres virkelig smukt på. Jeg vil også gerne udvide vores smykker med nogle eksklusive smykkemærker som for eksempel Carré og Julie Sandlau, og det er min plan at have det på plads om tre-fire måneder. Derudover kommer jeg til at udvide tøjafdelingen med yderligere to nye mærker, henholdsvis Continue og Love And Devine, som begge er danske mærker og primært gør sig i toppe, skjorter og sweatere.

Det er ikke kun butikken, der var været igennem en forvandling de senere år. Fabrina har i den grad også selv gennemgået en forvandling. Ved hjælp af kuren LCHF har hun nemlig tabt sig 52 kilo, siden hun påbegyndte kuren i august 2014. Hun er så glad for den forvandling, hendes liv har taget, og nu kan hun være med til at flashe tøjet fra butikken.

Det har ikke altid ligget i kortene, at Fabrina skulle have butik og sælge sine egenproducerede smykker. Da hun var ung, var drømmen at blive professor, og studiet blev påbegyndt og finansieret med salg af hendes smykker, som hun selv lavede. Det viste sig dog, at tålmodigheden blev sat hårdt på prøve i det temmelig tørre professorstudie, så Fabrina kastede sig i stedet over at lave smykker på fuld tid. Det endte med at blive til 18 år, hvor hun solgte sine smykker fra boder på Højbro Plads og andre steder i København, indtil hun kastede sig ud i at åbne sin egen butik.

- Jeg har ikke været arbejdsløs i 25 år, og ferie er det kun blevet én-to uger af hvert år. Så jeg har en plan om at lade mig pensionere, når det er muligt, om otte år. Så vil jeg bruge min tid på at spille bridge og tennis. Min mand og jeg elsker at spille tennis. Det bliver til i hvert fald 10 timer hver uge fra april til oktober.