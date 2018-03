Mit tunnelsyn på broen

Ved det ellers relativt konsensusprægede frokostbord i kantinen i Kanneworffs Gård har det knebet lidt med enigheden, når snakken er faldet på broen til Als, ligesom det sikkert har været tilfældet i mange andre frokoststuer. Forklaringen på, at vi alligevel kan nyde klemmerne i kollegial fredsommelighed, kigger du på lige nu. Kompromisset er nemlig blevet, at det i dag er mig, der forfægter den ene holdning til broen, i næste uge er det kollega Bent Warnckes tur til at forklare sig.

Hos os er det nytteværdien af en mulig fast forbindelse holdt op mod indgrebet i naturen - iblandet en delt skepsis for hvor de 10-20 milliarder nutidskroner skal komme fra - der giver stemmerne glød. Vores diskussioner er såmænd ikke ulig den, debattører i de fynske dagblade førte op til generalforsamlingen i foreningen Als-Fyn Broen, og det borgermøde, foreningen holdt på Hotel Faaborg Fjord i forrige uge. Jeg læste alle læserbrevene, både de betænkelige, de bekymrede og de begejstrede, og jeg forstod flere af dem.

Jeg var med til borgermødet, og jeg hørte godt borgmester Hans Stavnsager betro forsamlingen, at han og kommunens politiske ledelse stadig er vaklende. "Vi er ikke kloge nok endnu. Vi har brug for flere data, så vi har fast grund at stå på," sagde han.

Jeg har ikke brug for flere data, jeg står solidt og godt. Lad mig bare vedkende mig personligt tunnelsyn og sige: Det går for langsomt med at få den bro.

For egentlig ret få år siden, da de andre Als-bro-tilhængere blev seriøse og dannede foreningen, var jeg i første omgang bare nysgerrig. Jeg kom til at snakke om sagen med en læser fra Svanninge. Han ville ikke have nogen bro, mest fordi han var bekymret for, hvordan vejadgangen til den ville påvirke hans nærområde.

"Uden bro har jeg svært ved at se, hvordan vi skal få vækst i Faaborg-området", argumenterede jeg.

"Jeg er heller ikke interesseret i, at vi får vækst", svarede manden.

På sin vis synes jeg egentlig, det er cool, at man kan hvile så meget i sig selv og vise håndfladerne over for alt for anmassende forandringer. Det er da en tid eller en situation, jeg godt kunne drømme mig frem til. Det er bare ikke der, jeg er i mit liv.

Jeg tvivler på, at en bro ville få mig til at bevare bolig i Faaborg og skifte arbejdsplads til den anden side af bæltet, men det ærgrer lidt, hver gang jeg kommer fra Tyskland eller Sønderjylland, at jeg skal nå Fynshav så tidligt som klokken 18 for at kunne spare 100 km hjem til Faaborg. Jeg savner fleksibiliteten og friheden til selv at kunne disponere over min tid, når jeg skal den modsatte vej. Jeg har ingen fornøjelse af, at det er selskabet Færgen, der træffer valgene om, hvornår jeg skal køre hjemmefra for mig. Om bord på den komfortable Alsfærge kan jeg sagtens lade mig friste af et tilbud på en god flaske rom eller bare en kop kaffe, men det ville bestemt ikke gøre mig noget at bruge de 215 kroner til færgebilletten et sted med fast grund under fødderne.

Sydfyn har masser at give mig, men jeg vil gerne kunne variere det med en familieudflugt til Danfoss Universe eller Dybbøl Banke, og jeg vil gerne kunne tanke op med ringridderpølser eller billige dåsebajere uden at skulle både nord og vest om Kolding.

Jeg er med på, at der er smukke stykker landskab, der risikerer at blive skåret igennem af mindre kønne asfaltspor, men at spolere hele den righoldige fynske natur, kommer en ny eller udvidet færdselsåre jo ikke til, den vil jeg fortsat kunne nyde.

Jo, jeg kan blive lidt generet af flere støjende arbejdspladser, nye hobe af nyfigne turister eller tilflyttere med radikaliserede syn på lokale traditioner. Jeg tror nu nok, jeg finder ud af at leve med det. Og hvis det altsammen bliver for belastende, tænker jeg, at der er en chance for, at vores hus via væksten genvinder noget af sin tabte værdi, så vi kan komme videre uden at være al for gældsatte.

Men er broen samfundsøkonomisk forsvarlig? Ja, så er vi tilbage ved borgmesteren og de andre beslutningstagere, der er optaget af data. Hvis ikke der er økonomi i og til broen, så kommer den ikke, og så må jeg jo leve med det.