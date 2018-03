kommunaldirektør

Byrådet besluttede mandag aften bag lukkede døre at sige farvel til kommunaldirektør Michael Holst efter fire år på posten. Det koster her og nu to mio. kroner, men organisationen slankes til to direktører og dermed en årlig besparelse på to mio. kroner.

Fredericia: Efter fire år på posten fratræder kommunaldirektør Michael Holst jobbet. Fredericia Byråd valgte mandag aften at følge en indstilling fra borgmester Jacob Bjerregaard (S) om at indgå en fratrædelsesaftale med kommunaldirektøren. Velfærdsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe er konstitueret kommunaldirektør, og ønsket er, at kommunen fremover ledes alene af to direktører. Økonomiudvalget godkendte organisationsændringen 26. februar. “ Michael Holst har ydet en meget solid indsats i de seneste fire år og været en vigtig spiller i Fredericias positive udvikling. Borgmester Jacob Bjerregaard (S) - Jeg er optaget af, at vi har så slank en ledelsesprofil som muligt. Det kan vi få ved en to-ledet organisation, og derfor var min indstilling, at vi sagde farvel til kommunaldirektøren. Vores velfærdsdirektør overtager indtil videre de fleste opgaver, mens andre varetages andre steder i organisationen, siger Jacob Bjerregaard. Du kunne have valgt at lade kommunaldirektøren fortsætte og sige farvel til en af de øvrige direktører - velfærdsdirektøren eller vækstdirektøren Mogens Bak Hansen? - Det kunne jeg, men byrådet er enig i, at vi ønsker en kommunaldirektørfunktion, som varetager det overordnede ansvar for kommunens velfærdsområder, og dermed ligger opgaverne naturligt samlet hos velfærdsdirektøren, siger Jacob Bjerregaard. Annemarie Schou Zacho-Broe har nu ansvaret for børn, skoler, ældreområdet, beskæftigelse, handicapområdet og sundhed. - Det er hele velfærdsområdet fra 0-100 år, hvor vi gerne vil arbejde hen imod, at borgerne oplever en meget let og enkel adgang til kommunen, siger Jacob Bjerregaard.

Kommunaldirektør nummer to

50-årige Michael Holst blev ansat i sommeren 2014, og dermed bliver der tale om næsten fire års ansættelse. Der vil blive afviklet afskedsreception for kommunaldirektøren inden påske. Med sig får han en fratrædelsesgodtgørelse på 1,7 mio. kroner, knap 450.000 kroner i opsigelsesvarsel og yderligere 50.000 kroner til at hjælpe i jagten på nyt job. Michael Holst blev ansat som afløser for kommunaldirektør Tim Jeppesen, som blev opsagt ganske kort efter Jacob Bjerregaards tiltrædelse som borgmester i 2014. - Det er den anden kommunaldirektør, du siger farvel til, siden du blev borgmester. Har du det svært med kommunaldirektører? - Nej det vil jeg ikke sige, men det er kendt, at jeg er en borgmester, der mener, at en kommune skal ledes politisk og med en så lille topledelse som muligt. Jeg er meget detaljeorienteret, og mener overordnet, at det administrative og politiske lag gerne må smelte sammen, siger Jacob Bjerregaard. Han understreger, at samarbejdet med Michael Holst har været rigtig godt, og at han er tilfreds med den indsats kommunaldirektøren har ydet. - Han har været en meget vigtig spiller i Fredericias positive udvikling særligt med at få styr på kommunens økonomi, øge bosætningen og tiltrække nye virksomheder, trækker Jacob Bjerregaard frem. Også Michael Holst udtaler i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune, at han har været glad for samarbejdet med borgmesteren og byrådet, og set det som en fornøjelse at stå i spidsen for mange dygtige kolleger. - Jeg har forståelse for byrådets beslutning om at reducere yderligere i ledelsen og vil nu se frem mod at løse nye udfordringer, udtaler han. Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt overfor Fredericia Dagblad at uddybe sit farvel til jobbet.

Alle orienteret