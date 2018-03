skoler

Fredericia: Et link med pornografisk indhold blev tirsdag morgen sendt ud til alle elever via Fredericia Realskoles elevintra.

Det bekræfter privatskolens leder Poul Sørensen.

- Vi fik hurtigt fat i den elev, der stod som afsender, og han var fuldstændig overrasket og vidste ikke noget om det. Det tror vi på, og der er formentlig nogen, som har sendt det fra hans konto, siger lederen.

Skolens ledelse sørgede derfor hurtigt for at tilbagetrække alle mails.

- Der findes sådan en funktion på vores intra, hvor man kan tilbagetrække beskeder. Selvfølgelig kan nogen have været tidligt inde, men vi ville sørge for at lukke det hurtigst muligt ned, siger Poul Sørensen.

Ved morgensamling for skolen, som har små 600 elever, var beskeden: Send ikke mailen videre. Og lad være med at klikke på linket, også for at undgå en eventuel virus.

Kan du sige noget om beskedens indhold?

- Jeg har ikke villet åbne den på min computer, men det var et link til en pornoside, oplyser lederen.