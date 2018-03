Kommunernes Landsforening kan onsdag vælge at varsle en lockout som svar på lønmodtagernes strejkevarslinger. Det tager formanden for Fyns pædagoger indtil videre roligt.

Onsdag holder Kommunernes Landsforening møde om, hvorvidt lønmodtagernes strejkevarsler skal mødes af en lockout. Det vil i så fald betyde, at kommunalt ansatte afholdes fra at arbejde, og at de heller ikke får løn.

I BUPL, fagforeningen for pædagoger, som tirsdag morgen udtog en længere række SFO'er og fritidsordninger i Nyborg Kommune som strejkemål, slår man indtil videre koldt vand i blodet.

- Hvis arbejdsgiverne overtrumfer vores markering, så er det jo deres valg, men vi er faktisk ikke så bekymrede for det. For hvis samtlige organisationers medlemmer bliver lockoutet, så er det en beslutning, som vil være ganske alvorlig for hele landet, og som ikke er holdbar at fortsætte i længere tid, siger Rikke Hunsdahl, formand for BUPL på Fyn.

BUPL har som andre fagforeninger en strejkekasse, som kompenserer medlemmerne i tilfælde af et lockout. Forholdt at strejkekassen ikke varer evigt, siger Rikke Hunsdahl:

- Dér er vi meget solidariske mellem organisationerne. Hvis én eller nogle få grupper bliver lockoutet, så er jeg overbevist om, at vi står sammen, for der et kæmpestort sammenhold i det her fællesskab af 51 organisationer, som er med i forhandlingerne.

Om sammenholdet så betyder, at man kompenserer strejkekasser mellem organisationerne, ved BUPL-formanden dog ikke.

Hvis ikke det onsdag ender med en varsling om lockout, så holder BUPL en dør åben for, at strejken kan udvides, tilføjer hun.

- Ét scenarie er jo, at vi når frem til 4. april og strejken bliver en realitet, og så vil vi kunne optrappe med flere pædagoger. Det vil dog være en del af den koordinerede indsats fra samtlige organisationer i forhandlingsfællesskabet, hvorhenne der vil skulle optrappes. Men strejken vil sagtens kunne sprede sig.