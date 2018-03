Debat: Prins Henriks kasket

Læserbrev: Et farvel, der ingen ende vil tage, er tilkommet prins Henrik efter hans død.

Pressen, der skosede, mobbede og latterliggjorde ham, har tydeligt tømmermænd. Pressens bundplacering med hensyn til troværdighed er til gengæld naglet fast til bundlinjen i jernbeton.

Prins Henrik følte sig bedst tilpas blandt almindelige mennesker, det er vist klart for de fleste. Han nød for eksempel at komme til Svendborg og sejle med sin Dragebåd. I juni 2007 stod min svigersøn Peter Juhl som formand for Rantzausminde Sejlklub for arrangementet og holdt festtalen, hvor prins Henrik var med, mens kongeskibet lå i Svendborg havn. Min datter Anne fik prins Henrik som bordherre, og hun spurgte mig, hvad hun skulle snakke med ham om. Da hun og Peter netop planlagde en personlig oplevelsesrejse til Vietnam, sagde jeg, at hun ikke skulle snakke børnebørn og lignende med ham, men i stedet spørge, hvad de burde se i Vietnam, hvor han har levet i mange år. Anne spurgte også, om hun skulle sige Deres kongelig højhed og De. Jeg sagde, at hun skulle lade prinsen afgøre om du eller De - så kom det helt af sig selv.

Hun stod ved sin plads, da prins Henrik kom og sagde "dav, og du skal være min borddame". I det samme kom en mand, som ville hilse på prinsen. Prinsen trak sin stol ud, tog sin fine kasket af og lagde den på stolen og vendte sig om og snakkede kort med pågældende mand. Han sagde derefter undskyld til min datter og noget i retning af, at det er ikke sådan at være prins, haha, og satte sig tungt på stolen. Det vil sige ... min datter nåede lige at redde kasketten og sagde "da var du lige ved at mase din flotte kasket helt flad."

"Oh mange, mange tak, det var godt, du reddede den, for den er jeg meget glad for", svarede prins Henrik.

Og tiden ved bordet fløj afsted, da prins Henrik skulle fortælle om, hvad de absolut burde se i Vietnam. Noget de også fik ind i deres plan, så det var et noget andet og meget positivt billede hun fik af prinsen end den i pressen herskende.

Næste dag var Anne og Peter inviteret til brunch i kongeskibet, hvor prins Henrik brugte ret meget tid på at fortælle mere om Vietnam end på de øvrige gæster. De blev klar over, at der var et helt andet billede af prins Henrik end det pressen fremstillede ham i.