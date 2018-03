Erhverv

Haarby: Mange husker stadigvæk den store gulstenede erhvervsejendom på hjørnet af Roesbjergvej og Stærmosevej i Haarby som domicil for firmaet Vestfyns Møbeltransport.

Siden firmaet lukkede for snart 30 år siden, har flere andre virksomheder haft til huse i den store ejendom eller i dele af den - senest Voldbro Smedie.

Den markante erhvervsejendom, der blev taget i brug i midten af 1960'erne og siden er bygget ud i flere etaper, har stået tom i en del år, men nu har den lokale erhvervsmand købt den 2300 kvadratmeter store ejendom.

Fynsopbevaring Firmaet Fynsopbevaring ligger på Roesbjergvej 5 i Haarby.



Det ejes af Steen Sietam, der også driver firmaet Fyns Porte ApS i Haarby.



Fynsopbevaring tilbyder udlejning af bokse til opbevaring. Boksene kan lejes i forskellige størrelser fra 3 til 8 kvm



Priserne starter ved 350 kroner per måned for de mindste bokse.



Der er adgang til boksene hver dag fra klokken 8 til klokken 20. Adgang sker ved hjælp af en brik som kunderne får udleveret.



Der er også mulighed for at leje plads til vinteropbevaring af motorcykel.



- Jeg havde allerede for fire-fem år siden kig på ejendommen, men dengang syntes jeg, at den var lidt for dyr. Nu har jeg købt den af Nykredit til en favorabel pris, siger Steen Sietam, der dog ikke ønsker at afsløre, hvad han har måttet betale for ejendommen.

- Men prisen var mindre, end ejendommen var vurderet til, fortæller Steen Sietam, der på 13. år driver firmaet Fyns Porte ApS.

Det skete i mange år fra lokaler på Fåborgvej 4 i Haarby, men da lokalerne brændte den 1. december 2016, stod Steen Sietam uden tag over hovedet. Han flyttede sit firma ind i den tomme erhvervsejendom på Roesbjergvej, og nu har han udvidet sit forretningsområde med firmaet Fynsopbevaring.

I en af de tidligere møbellagerhaller har Steen Sietam indrettet 25 splinternye boksrum i størrelser fra 3 til 8 kvadratmeter, og det er Steen Sietams plan at etablere yderligere 25 boksrum, når de første er lejet ud.

Boksene er tørre og altid opvarmede til 15 grader, og der er nem adgang med bilen og indendørs aflæsning.

I et andet rum tilbyder Steen Sietam opbevaring af motorcykler.

- Her kan folk have deres motorcykel stå sikkert bag lås og slå, hvis de har brug for det i en periode. Det foregår på den måde, at man får udleveret en nøglebrik ved bestillingen, og på den måde får man adgang til anlægget, forklarer Steen Sietam og understreger samtidig, at der er videoovervågning af alle bokse og lokaler.