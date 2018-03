Make-over'en sker i samarbejde med merchandiser og dekoratør Miriam Nystrøm, der for flere år siden åbnede modetøjsforretningen Frk. Myse i det tilstødende forretningslokale, hvor skobutikken i Shoes by Pharao flyttede ind for et år siden.

- Guldsmed Dyrup er en fantastisk flot butik. Den er sådan lidt royal, og det har været spændende at få lov til at gøre noget ved den, siger Miriam Nystrøm, der blandt andet har skiftet beklædningen på væggene, der tidligere var hvide.

- Tidligere kunne forretningen godt minde lidt om en tandlægeklinik, når man kom ind og så de hvidmalede vægge. Men nu har vi lagt vægt på at skabe en rar atmosfære, så kunderne forlader butikken med en hyggelig oplevelse, forklarer Miriam Nystrøm.

Der er sat velourstof på bagvæggene, så udstillingen af smykker kommer endnu mere til deres ret, og Miriam Nystrøm er i disse dage ved at få de sidste detaljer på plads.

I et lille hjørne er der indrettet en krog for mænd. Den består af en stol og et bord, kaffe på kanden samt noget godt læsestof, som mænd kan underholde sig med, mens partneren shopper i butikken.

Indehaver Käte Gustafsson har lagt væk på at bevare noget at det inventar, der har mange år på bagen.

- Det har hele tiden været min hensigt at genbruge mange af de ting, vi i forvejen har i butikken. Jeg er ikke en smid-væk-pige, men kan godt lidt at genbruge ting og sager, siger Käte Gustafsson.