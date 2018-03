Jubilæumsfest

Haarby: Det går pænt med billetsalget til Byens Fest i Haarby lørdag den 17. marts. Det fortæller Haarby Boldklubs formand Flemming Thomsen.

- For 14 dage siden var der solgt 150 billetter, men vi regner selvfølgelig med, at vi skal være mange flere til den store fest i byen, siger Flemming Thomsen.

Boldklub og støtteforening har sat alle sejl til for at præsentere et flot og spændende festprogram, for Byens Fest er samtidig en markør af, at Haarby Boldklub i år har 100-års jubilæum. Klubben er stiftet den 6. juni 1918.

“ Ingen kan det helenogen kan nogetsammen kan vi alti Haarby står vi sammen Motto for Byens Fest

I mange år var der tradition for at hold en årlig fest i Haarbyhallen i forbindelse med de traditionsrige girafløjer i efterårsferien. Men sidste år valgte man at springe festen over og i stedet samle kræfterne om en ekstra stor fest her i jubilæumsåret.

DJ-figuren Harske Hubbi har lovet at vende tilbage til barndommens land og vende plader ved pulten i løbet af aftenen.